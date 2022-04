Novak Djokovic podrá estar en Wimbledon. La organización del torneo ha anunciado que los tenistas vacunados podrán estar en el tercer grande de la temporada que se celebra sobre la hierba del All England Club. También se confirmó que los tenistas rusos y bielorrusos tienen prohibida la participación por la invasión a Ucrania.

De esta forma, después de no poder participar en el Open de Australia, Djokovic, que apenas ha podido jugar tres torneos esta temporada por su condición de no vacunado, podrá defender el título conseguido el año pasado en el All England Club, cuando conquistó su vigésimo Grand Slam y sexto Wimbledon frente al italiano Matteo Berrettini.

El torneo, en su rueda de prensa de primavera, confirmó que el torneo estará libre de medidas anticovid e insistió en su intención de no permitir a los tenistas rusos y bielorrusos jugar el torneo. «Creemos que hemos tomado la decisión más responsables dadas las circunstancias y no hay otra alternativa viable», comentó Ian Hewitt, presidente del All England Club.