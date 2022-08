Rafa Nadal regresó con derrota en Cincinnati. El tenista balear cayó derrotado Borna Coric en su primer duelo en el torneo de Ohio que es la antesala del US OPEN. El español apenas se resintió de su rotura abdominal pero acabó cayendo en tres sets (7-6, 4-6 y 6-3) en un duelo que estuvo casi dos horas detenido por la lluvia y duró casi tres horas.

41 días después de anunciar de forma dramática en rueda de prensa su baja de Wimbledon tras lesionarse en la épica victoria contra Taylor Fritz, Rafa Nadal saltó a la pista central de Cincinnati con dos objetivos: sellar el pase a octavos del torneo y el más importante, acabar el partido sin molestias físicas. Finalmente sólo consiguió lo segundo tras casi tres horas de partido.

Tampoco tuvo suerte un Rafa Nadal que tuvo que ver como el partido se interrumpía cuando estaba a tres puntos de cerrar el primer set (4-5 y 0-15). Tras la reanudación casi dos horas después, el español dispuso de dos bolas para llevarse la primera manda pero acabó sucumbiendo por 7-6.

Sí que logró llevarse el segundo set y lo que parecía una remontada en el tercero acabó convirtiéndose en la primera derrota en la primera manga de un torneo desde 2016. La derrota también impidió al español recuperar el número uno mundial, que hubiera logrado en caso de ganar el trofeo y que el actual líder, el ruso Daniil Medvedev, no superara los octavos de final.

