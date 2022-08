Nadal regresa en Cincinnati con el número uno a tiro

Rafa Nadal reaparece en el circuito en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo antesala del US Open. El balear regresa tras su lesión en el abdominal a un torneo que no disputaba desde 2017, en el que busca recuperar sensaciones de cara al último Grand Slam de la temporada y del que podría salir como número uno de la ATP. Estas son las cuentas para que el español regrese al trono mundial, ahora ocupado por Daniil Medvedev.

Han pasado 41 días desde que Rafa Nadal anunciara que se retiraba de Wimbledon antes de disputar las semifinales por una lesión en el abdominal. La misma le hizo bajarse de Montreal al resentirse en la zona a la hora de realizar los saques durante un entrenamiento. Pero el balear «con calma y con cuidado» está listo para regresar a la acción. Lo hace en Cincinnati, torneo que ha conquistado en una ocasión y por el que no aparecía desde 2017. Borna Coric, croata de 25 años y actual número 152 de la ATP, será su primer rival.

El principal objetivo de Nadal es ver cómo reacciona el abdomen ante la exigencia de la competición, a la par que recuperar sensaciones de cara al objetivo más importante de lo que queda de temporada: el US Open. Pero, además, Rafa Nadal tiene en sus manos recuperar el número uno del ranking de la ATP, algo que podría llegar incluso en este Masters 1000 de Cincinnati.

W E D N E S D A Y under the lights 🎟️:https://t.co/QBmtRPmYR4 pic.twitter.com/xKzAbiUrNj — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 14, 2022

¿Qué tiene que pasar para que Nadal vuelva a ser el número uno del mundo? En este tramo final de la temporada, el español cuenta con muchas posibilidades de volver a encabezar el ranking de la ATP, ya que no defiende puntos en ninguno de los torneos que quedan por jugar, mientras que el actual número uno, Daniil Medvedev, sí tiene un importante botín que defender.

Tras la última actualización del ranking de la ATP, Nadal es tercero, a sólo 1.265 puntos de Medvedev. El ruso defiende las semifinales de Cincinnati, por lo que sólo podría sumar puntos alcanzando al menos la final, mientras que el español irá acortando distancia a medida que vayan llegando las victorias. La primera oportunidad de recuperar el número uno para el de Manacor podría darse esta misma semana, aunque vendría con un tropiezo temprano de Medvedev. Si el ruso cayera en octavos -ante Tommy De Paul o Shapovalov- y Nadal ganara el torneo, el español sería número uno a partir del próximo lunes. Alcanzando los cuartos de final, el español se aseguraría el número 2, ahora en manos de Alexander Zverev, y a medida que avanzara rondas iría estrechando el cerco con el ruso.

Donde hay mayores posibilidades de salir como número uno es en el US Open, ya que ahí el botín de puntos a los que aspira Nadal son los 2.000 que reparte el Grand Slam, mientras que Medvedev, por su condición de vigente campeón, no sólo no tiene posibilidad de sumar sino que perdería puntos en función de la ronda en la que cayera.