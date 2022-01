Rafa Nadal buscará el billete a la final del Open de Australia este viernes ante Matteo Berrettini, número 7 de la ATP. El balear está a dos pasos de la gloria, pero para ello deberá acabar con una estadística negativa que mantiene en Melbourne. Desde 2017, Nadal no ha ganado a ningún jugador entre los diez mejores del circuito en suelo ‘aussie’. El italiano, en su tercera semifinal de Grand Slam, es su próximo desafío y un rival al que ya ha ganado en el único precedente entre ambos.

“Ha sido un ejercicio de supervivencia, de resistencia tanto mental como física. He intentado mantenerme vivo, de alguna manera, y al final se ha sacado adelante un partido que parecía imposible”. Con estas palabras expresaba Rafa Nadal cómo resucitó ante Denis Shapovalov en un encuentro que el canadiense forzó hasta el quinto set y en el que el español sufrió problemas estomacales. Un capítulo más en el amplio repertorio de partidos en los que Nadal ha tirado de épica y que le permitió quitarse también de encima la losa de los cuartos de final, ronda en la que se había caído en sus dos últimas participaciones en Melbourne.

La larga carrera de Nadal está repleta de momentos cuesta arriba en forma de lesiones que han frenado su ritmo en múltiples ocasiones. El tenista español más laureado de la historia, sin embargo, ha encontrado siempre la forma de levantarse y de resurgir de nuevo, buscando soluciones a cada problema. Este inicio de 2022 no está siendo diferente. «Durante meses dudé de si iba a poder volver a competir», confesó Nadal en la antesala de este Open de Australia, unas palabras que pronunció con su primer título de la temporada en sus manos.

Paso a paso, Nadal ha ido avanzando en el Open de Australia hasta regresar a la semifinal, ronda en la que deberá derribar otro de sus muros: batir a un top-10 en el Grand Slam australiano. Berrettini, número 7 de la ATP, es su próximo rival, ha eliminado a dos españoles – Carlos Alcaraz y Pablo Carreño- y ha declarado que se ve con posibilidades de ganar a Nadal. El italiano confía en sus posibilidades y en una estadística que juega a su favor y es que el de Manacor lleva sin ganar a un top 10 en la Rod Laver Arena desde que lo hiciera ante Milos Raonic en 2017.

De las 15 derrotas que ha tenido Rafa Nadal en Melbourne desde que participara por primera vez en 2003, en 11 ocasiones sus verdugos fueron algún tenista de entre los diez mejores del circuito en ese momento. Un dato nada sorprendente dado que lo normal es que sean los tenistas con mayor ranking los que puedan hacer frente a Nadal, pero lo significativo es que del total de las veces que se ha medido a algún top-10 los números no sonríen al balear.

7 victorias frente a 11 derrotas

De todas las veces que Rafa Nadal se ha medido en Melbourne a algún jugador situado entre los diez mejores del ranking, un total de 18, el español sólo ha avanzado -o ganado el título, como en 2009- en siete ocasiones. Las once restantes se las llevó el rival: Tsitsipas, Thiem, Djokovic, Cilic, Berdych, Wawrinka o David Ferrer, entre ellos.

Sus últimas victorias en Melbourne ante jugadores del top 10 llegaron en 2017 ante Gael Monfils, entonces sexto, en octavos y Milos Raonic, tercero, en cuartos de final. Sin embargo, ese año se vio privado del título por Federer, que, en cambio, estaba lejos de las primeras posiciones del ranking. Los últimos cuatro partidos ante top 10 en Melbourne acabaron con derrota para el Manacor.

No obstante, el optimismo acompaña no sólo por el nivel que está ofreciendo Nadal en Melbourne, pasando por encima de duros rivales como Shapovalov o antes Khachanov, y por haber ya ganado a Berrettini – en las semifinales del US Open de 2019-, sino también por la evolución del español en situaciones de este tipo.

Si bien en 2020, a lo largo del circuito, Nadal tuvo un registro negativo en sus duelos ante jugadores entre los diez mejores – cinco derrotas por tres victorias-, ya en la pasada temporada el balear logró dejar la balanza igualada en sus ocho duelos ante jugadores de dicha condición. El viernes, en la semifinal, Nadal tiene un muro más que derribar en su senda hacia la historia del tenis.