Rafa Nadal ya está en semifinales del Open de Australia. El tenista español lo definió como algo «impresionante», sobre todo después de tener que sobreponerse a unos problemas estomacales que le lastraron en el tercer y cuarto set en el partido de cuartos contra el canadiense Denis Shapovalov. «No me encontraba bien», desveló tras el partido.

«Finalmente he tenido suerte de poder sacar bien en el quinto. He intentado sobrevivir de alguna manera y esperar un milagro. Ha sido muy emocionante. Me he empezado a encontrar realmente cansado, él es joven y ha empezado a jugar mejor. Siempre he estado mentalmente ahí y luchando», explicó un Nadal que tuvo que recibir asistencia médica durante el encuentro.

Sobre su estado físico, Nadal expresó que ahora es «muy importante el poder descansar». «Es verdad que las condiciones aquí son duras, pero espero estar preparado para las semifinales, tengo días. Para mí es increíble estar donde estoy. Tengo dos días y confianza para recuperarme bien. Creo que estoy jugando bien . Seguramente mañana me tome el día libre y pasado mañana entrene. Es muy positivo lo que me ha pasado en las últimas tres semanas aquí y estoy muy satisfecho», añadió.

Al ser preguntado por el secreto para poder superar tantas adversidades, Nadal confesó que «la realidad es que hace dos meses no sabia si iba a poder estar jugando» este Grand Slam. «Es un regalo de la vida poder estar jugando aquí», finalizó.