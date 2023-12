Nadal ‘monta’ una academia de profesionales para preparar su vuelta al tenis

La pretemporada en el mundo del tenis representa un momento silencioso en términos mediáticos, tanto, que para muchos seguidores de la materia está considerado incluso como dentro del periodo de vacaciones. Nada más lejos de la realidad. En un deporte en el que la competición dura casi 11 meses, con viajes constantes a lo largo del mundo, tener un par de semanas de preparación es vital para poder entrenar, asimilar conceptos y cambiar ciertas cosas para el nuevo año. Si vienes de una lesión como la sufrida por Rafa Nadal en 2023, el periodo de preparación es, si cabe, más importante aún para ser competitivo, y el tenista balear ha sabido rodearse a la perfección para que su pretemporada sea de lo más efectiva.

Nadal se ha pasado un año prácticamente completo de baja por una lesión sufrida el pasado 18 de enero en el Open de Australia y después de mucha espera y trabajo para estar en condiciones, al menos, de saltar a una pista de tenis para pelotear, ha querido contar con un plan estricto para su pretemporada. Rafa quiere volver y lo quiere hacer al máximo de sus posibilidades. Para ello, rodearse de la élite es vital y Nadal, más allá de su equipo, ha podido contar con un grupo de entrenamiento formado por tenistas profesionales que, de una u otra manera, han colaborado para su progresión.

Al contrario que la inmensa mayoría de tenistas que acabaron la temporada sanos, las pautas de la pretemporada de Nadal las ha marcado su lesión en el tendón del psoas ilíaco, por la que pasó por el quirófano en verano buscando –y encontrando, a posteriori– una solución. En cuanto estuvo listo para hacerlo, Rafael saltó a la pista, peloteando primero con gente de su equipo y jugadores menores, y en las últimas semanas antes del regreso oficial, que se dará en Brisbane, la primera semana de enero, ya con miembros del circuito ATP, en su máximo grado.

La declaración de intenciones de Nadal llegó en el momento en que se conoció su viaje a Kuwait, donde pasaría una semana de duro entrenamiento en las instalaciones que su academia tiene en el país de Oriente Medio. Rafa no se fue solo, si no que se llevó con él a una de las joyas de futuro, y también de presente, de la ATP. Arthur Fils, actualmente número 36 del ranking, se ejercitó junto al ganador de 14 Roland Garros en una semana de aprendizaje constante para él y de preparación premium para el propio Nadal.

Fils, quien filtró, a través de un conocido miembro de la Federación Francesa de Tenis, el ex tenista Ivan Ljubicic, que Rafa estaba «a un nivel muy alto», no sería el único jugador profesional con el que Nadal tenía preparados entrenamientos. A su regreso de Kuwait, ya le esperaban en la Rafa Nadal Academy de Manacor dos jugadores veterano, pero con peso actual en la élite.

Great to see @RafaelNadal training at the RNA Kuwait! VAMOS‼️

📸: @corinnedubreuil 🔝 pic.twitter.com/32Ho72fgwv

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) December 10, 2023