La corona del Mutua Madrid Open no cambia de dueño en 2023, por muy difícil que pudiera parecer que un adolescente –que ya no lo es– repitiera un título que sólo una leyenda como Rafa Nadal había revalidado a lo largo de la historia. Carlos Alcaraz es de nuevo, campeón y rey en Madrid, después de derrotar a Jan-Lennard Struff (6-4, 3-6, 6-3) en una final que no tuvo un nivel gigante pero que en términos de competitividad, volvió a contar en el momento decisivo con una versión magistral de Alcaraz, que sigue acumulando hazañas y logra, por segundo año seguido, el doblete Godó-Madrid.

Alcaraz no jugó una gran final, algo mayúsculo como seguramente hubieran previsto muchos de sus incondicionales, pero supo sacar fuerzas de flaqueza en los momentos clave para superar a un Struff notable, pero lejos del talento de Carlitos prácticamente en todos los ámbitos. Fue una final igualada con desenlace esperado, con una dosis de nivel inferior a los pronósticos pero también y por consiguiente, con una cuota de emoción acrecentada y que dio color al partido.

La final del Mutua Madrid Open 2023 era el gran objetivo para Carlos Alcaraz al llegar hace semana y media a la capital de España, pero a buen seguro que, entonces, el murciano ni siquiera había entrado en la posibilidad de que fuese Jan-Lennard Struff su rival en el encuentro por el título. El alemán era un rival propicio, número 65 y proveniente de la previa en calidad de lucky looser, pero también trampa para Carlitos. Los dos duelos previos, en Roland Garros 2021 y Wimbledon 2022, se tradujeron en triunfo de Struff y victoria agónica de Carlos –en cinco sets– respectivamente. En manos del murciano, ídolo indiscutible de la grada durante toda la semana, estaría darle la vuelta a la tendencia y hacer bueno el orden de la clasificación en el devenir del encuentro.

Era un duelo teóricamente desigualado y así empezó sobre el tapete de la Caja Mágica. Struff venía siendo tan sólido como para permitirse llegar a toda una final de Masters 1000 pero a las primeras de cambio, cedía su saque para que Alcaraz cobrara una ventaja decisiva en el devenir del primer set. El murciano no había comenzado en su nivel top, pero ya iba ganando sin casi darse cuenta.

Construir la ventaja no sería lo mismo que mantenerla en pie y Struff, en un despiste claro de Alcaraz, recuperaría pronto la ventaja perdida, en forma de break en blanco. Por suerte para Carlos, su rival no estaba mostrando su versión más sólida al servicio, por lo que su siguiente envite se traduciría en un nuevo break, que le colocaba por delante y ya de forma definitiva. El primer set, con sus errores y un nivel inferior al esperado, iba al bolsillo de Carlos Alcaraz por 6-4.

Struff reacciona y Alcaraz se cae

La victoria en el primer set no debía esconder que la versión mostrada por Alcaraz no era la mejor, algo precipitado en sus acciones, como nervioso ante un escenario en el que ya había reinado con anterioridad. Struff, pese a ir perdiendo, lo había detectado y se puso manos a la obra para sacar, a partir de ahí, sus opciones de vencer en el partido.

Un break a la primera oportunidad le daba un margen al alemán que ya no iba a ceder en todo el segundo set, un parcial que se convirtió en una pesadilla para Carlitos, quien no encontraba la manera de ser consistente y frenar la sangría de errores no forzados. Lo intentó todo Alcaraz, frustrado por la situación, pero lo único que logró fue que la sangría no se hiciera mayor y que Struff ganara el segundo set sólo con un break de ventaja. La última volea del teutón demostraba su talento, muy por encima del ranking. Había venido a ganar el partido.

Alcaraz tenía que reaccionar y el primer paso era encontrar la calma dentro de toda la tempestad creada por el gran nivel mostrado por su rival. Carlitos tenía armas para vencer y las iba a utilizar todas, incluyendo un público que se dejó de formalidades para animar a su ídolo, con todo, en cada punto del encuentro.

Alcaraz, campeón y rey en Madrid

Struff había sido infranqueable con su saque durante todo el segundo set, pero en el tercero las cosas iban a cambiar, con la presión de la victoria viva y la necesidad de Alcaraz de remontar traducida en una subida de decibelios del público. Este cóctel no le sentó bien a Jan-Lennard, que pasaba de muro de hormigón a uno de cristal, dejando que Carlitos le rompiera para llevar el delirio a las gradas y el favoritismo de nuevo a su persona.

Todo volvían a ser ánimos, disfrute y jolgorio entre el respetable, con Carlitos sonriendo y golpeando como él sabe y Struff sin poder frenar el vendaval de tenis del número dos del mundo, que se había hecho esperar pero llegaba para poner los dos pies en el partido en el tramo decisivo. Con las dos horas de encuentro ya superadas y Struff en la lona, Alcaraz dio la estocada definitiva y pudo festejar por todo lo alto su segundo entorchado de campeón del Mutua Madrid Open.