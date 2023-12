Se filtra la equipación de Rafa Nadal para su regreso al tenis

Rafa Nadal regresa al tenis y lo hará con una novedosa equipación que la marca deportiva que le patrocina, Nike, ha preparado a conciencia y de manera personalizada para la vuelta de uno de los mejores tenistas de la historia. Se acerca el debut del español, que se dará en Brisbane en la primera semana del año 2024, y ya se ha filtrado las que puede ser su camiseta, pantalón y zapatillas para la primera gran cita de la temporada, el Open de Australia. Así sería la equipación de Rafa Nadal.

Nadal recuperaría uno de los colores con los que más se le ha visto a lo largo de los años, el azul, que coparía de manera casi total la equipación del tenista español para el Open de Australia 2024, torneo y lugar al que volverá después de un año fatídico en el que una lesión, precisamente producida en Melbourne Park el pasado 18 de enero de 2023, dio inicio a un calvario que obligó a su retirada temporal de las pistas y a pasar por el quirófano para ser operado del tendón del psoas ilíaco.

Aparentemente recuperado y en plena preparación para su regreso, Nadal se entrena a conciencia con algunos tenistas profesionales como Struff, Ruusuvuori o Gasquet, en la Rafa Nadal Academy de Manacor, o con Arthur Fils, como hizo la semana anterior en su sede de Kuwait, antes de dar el salto de nuevo al circuito ATP, donde le veremos por primera vez en acción en el torneo de Brisbane, de categoría ATP 250 y que se celebra en la ciudad de Australia del 31 de diciembre al 7 de enero.

🚨Heads up!🚨 We know more about #Rafa's #Nike outfit for the 2024 Australian Open. His main color is Light photo blue [#435] with White and Light lemon twist trimmings. What do you think of this color combination to start off the first of the slams? #RafaHats #RNH #HappySlam pic.twitter.com/8jfMPcJpTq

