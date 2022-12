Nadal explota y zanja los rumores sobre su retirada

Rafael Nadal no se va a retirar a corto plazo y está empezando a cansarse de deslizarlo. El tenista balear debutó en la temporada 2023, aún en el año 2023, con su primer partido en la United Cup, en el que cayó derrotado a manos de Cameron Norrie. Al término del encuentro y como es habitual, Rafa pasó por rueda de prensa para atender a los medios, y una nueva pregunta sobre su posible adiós le hizo responder con firmeza y dejando claras sus intenciones.

«Cada vez que vengo a una conferencia de prensa, parece que tengo que retirarme», espetó Nadal, visiblemente molesto por la pregunta, una más, sobre su retirada. «Estás muy, muy interesado en mi jubilación. Por el momento, no es el caso. Cuando llegue este día, te lo haré saber. Pero no sigas con el tema de la retirada porque estoy aquí para seguir jugando al tenis», continuó el tenista balear, de 36 años.

La pregunta sobre la retirada no fue a mayores y después de dejar claras sus intenciones, Nadal se centró en el análisis del partido y elogió las cualidades de su verdugo, Cameron Norrie. «Es un jugador top. No me impresionó mucho porque sé que es muy bueno. Hizo muchas cosas bien: muy sólido, sin errores, sirviendo bien. Puedo hacer las cosas mejor y necesito hacerlo», reconocía Rafael.

«Necesito ser más rápido físicamente y un poco más sólido. Hay una manera de mejorar, pero tengo tiempo antes de que comience el Open de Australia en dos semanas», completó el manacorí, que no esconde que en Melbourne Park tiene uno de los grandes objetivos de la temporada y el primer gran reto de 2023.

El próximo compromiso de Nadal pueden ser los dobles ante Gran Bretaña, que apuntan a ser decisivos para España en la United Cup. Después vendría un duelo individual frente al número uno australiano, Alex de Miñaur. «Es un gran jugador. Está jugando súper rápido, con una intensidad muy alta. Ha mejorado su servicio. Será otro partido muy duro y tendré que jugar muy bien para tener alguna posibilidad», aseguró el número dos del ranking ATP.

España, sin margen ante Gran Bretaña

La derrota inaugural de Rafa Nadal ante Cameron Norrie y la posterior de Nuria Párrizas frente a la número dos femenina de Gran Bretaña, Katie Dart, deja a la Armada con la obligación de vencer los tres partidos que le quedan en la serie, y que se disputarán en año nuevo, si quiere seguir con vida en la United Cup. Paula Badosa, Pablo Carreño y un doble teóricamente formado por Nadal y la propia Badosa tienen la responsabilidad de mantener al equipo español vivo en el novedoso torneo que abre la temporada ATP y WTA 2023.