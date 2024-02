Nadal a Estados Unidos junto a Djokovic para preparar la exhibición con Alcaraz

Rafa Nadal y Novak Djokovic han viajado juntos a Estados Unidos. El español y el serbio, que tiene como una de sus bases Marbella, pusieron rumbo a territorio estadounidense en el mismo avión. Ambos compartieron viaje con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami de fondo para Nole y la exhibición de Las Vegas con Carlos Alcaraz el próximo domingo 3 de marzo, en el que será la reaparición del balear tras varios meses de lesión.

Djokovic sorprendió a todos cuando compartió una instantánea en sus redes sociales junto a Nadal desde el avión. Los dos tenistas con más títulos de Grand Slam de la historia (entre ambos suman 46) compartieron se mostraron sonrientes en la fotografía tras encontrarse en el mismo vuelo. No obstante, cada uno viaja para jugar diferentes torneos ya que el serbio vuelve a Indian Wells y Miami mientras Rafa prepara su reaparición en la exhibición con Alcaraz que se emitirá en Netflix.

En el caso del tenista balcánico, de 36 años, supone su regreso a los Estados Unidos después de perderse las últimas temporadas porque no estaba vacunado contra el Covid. El país no permitía la entrada de gente procedente de otros países si no contaban con la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, una restricción a la que se puso fin el 11 de mayo de 2023. Así, Djokovic volverá a disputar estos dos torneos cinco años después de su última participación en 2019.

Por su parte, Rafa Nadal tomará un camino diferente al del ganador de 24 grandes y viajará a Las Vegas, donde el domingo 3 de marzo disputará la exhibición contra Carlos Alcaraz a partir de las 21:30 horas en España. Este choque supondrá la reaparición de los dos tenistas españoles, ya que ambos se encuentran actualmente lesionados. En el caso del vencedor de 22 Grand Slams no juega desde que se lesionara en Brisbane durante el partido contra Jordan Thompson el pasado 5 de enero; mientras que el de El Palmar se tuvo que retirar en su debut en Río contra el brasileño Thiago Monteiro, pero aseguró que estará listo para la exhibición frente al manacorí.

Nadal renuncia a Miami

A diferencia de Djokovic, Nadal no estará en el Masters 1000 de Miami porque ha renunciado a disputar el torneo para centrarse en la gira de tierra batida. El español tiene muy clara su hoja de ruta en el calendario y sólo los problemas físicos podrían provocar modificaciones en ella. Lo cierto es que el balear no disputa el torneo de Florida desde 2018, y en 2024 tampoco lo hará en este 2024. Las intenciones de regresar en Indian Wells y de preparar la temporada de tierra batida harán que Rafa, un año más, se ausente del Miami Open.

El torneo, uno de las grandes citas del primer tercio de temporada en el calendario ATP, dio a conocer su lista de inscritos, y en ella no aparece Rafa Nadal. Era una decisión que a comienzo de temporada se dio por hecha, pero sobre la que aparecía alguna duda, fruto de la voluntad del tenista español de disputar Indian Wells y de la escasa carga de torneos con las que cuenta a estas alturas de temporada.