Rafa Nadal vuelve a renunciar a Miami para centrarse en la tierra

Rafa Nadal tiene muy clara su hoja de ruta en el calendario y sólo los problemas físicos pueden provocar modificaciones en ella. Hace ya varios años, concretamente desde 2018, que Nadal decidió no disputar el Masters 1000 de Miami, uno de los torneos de la segunda categoría ATP que no ha ganado nunca, y en 2024 tampoco lo hará. Las intenciones de regresar en Indian Wells y de preparar la temporada de tierra batida harán que Rafa, un año más, se ausente del Miami Open.

El torneo, uno de los principales del primer tercio de temporada en el calendario ATP, dio a conocer su lista de inscritos, y en ella no aparece Rafael Nadal. Era una decisión que a comienzo de temporada se dio por hecha, pero sobre la que aparecía alguna duda, fruto de la voluntad del tenista español de disputar Indian Wells y de la escasa carga de torneos con las que cuenta a estas alturas de temporada.

Sin embargo, Nadal no se ha dejado llevar por la improvisación y mantiene firme la decisión de viajar a Estados Unidos para disputar, primero, la exhibición de El Slam de Netflix, el 3 de marzo en Las Vegas frente a Carlos Alcaraz, y después, del 6 al 16 de marzo, el Masters 1000 de Indian Wells. Para ello, Rafa tendrá que confirmar las sensaciones físicas que le encaminan a estas citas, pero que a su vez le hicieron bajarse a última hora del torneo ATP 250 de Doha, que tenía previsto disputar en esta semana, del 19 al 24 de febrero.

Miami, siete años sin Rafa Nadal

Pese a ser uno de los torneos más mediáticos del calendario ATP, por su distinguido enclave, la de 2024 será la séptima edición consecutiva en la que el Miami Open no cuenta con Rafa Nadal entre sus participantes. El torneo, de categoría Masters 1000 en el cuadro masculino, se encuentra en el límite entre el final de la gira de pista dura y el inicio de la temporada de tierra batida, algo que Nadal ha ponderado desde hace tiempo con prioridad hacia su superficie predilecta.

Pese a contar con ranking protegido, Nadal, quien tiene como mejores resultados en Miami las finales de los años 2005, 2008, 2011 y el 2017, el último año que jugó el torneo, no estará en un torneo cuyas nuevas instalaciones en Crandon Park, que reemplazaron a las de Cayo Vizcaíno en 2019, no conoce ni apunta a conocer presencialmente el campeón de 22 torneos de Grand Slam.

Nadal, centrado en la tierra batida

No lo ha escondido en ningún momento y recientemente lo confirmaba en varias entrevistas. Rafa Nadal tiene como objetivo prioritario disputar al máximo nivel posible la temporada de tierra batida en el año 2024 que puede suponer su retirada del tenis. Por ello, y con Roland Garros y los Juegos Olímpicos como principales alicientes, Nadal no ha querido sobrecargar su calendario y limitarse así a disputar Indian Wells dentro de una gira de pista dura en la que Miami no entra en sus planes tampoco en este año 2024.

Aún no lo ha especificado y todo dependerá de su estado físico, pero Nadal podría comenzar su periplo en arcilla en el Masters 1000 de Montecarlo, para enrolarse después en el Trofeo Conde de Godó –ya está inscrito– y en el Mutua Madrid Open. Las dudas estarán en el Masters 1000 de Roma, antes de iniciar la que podría ser su última aventura en la competición que le ha encumbrado como leyenda del deporte y que ha ganado en 14 ocasiones, Roland Garros.