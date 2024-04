Nadal – Cobolli en directo: ver en vivo el partido de regreso de Rafa Nadal al tenis hoy por TV y online

La vuelta de Rafa Nadal al tenis ya es una realidad. El tenista español regresa a la competición oficial tras más de 100 días de ausencia y lo hace en un partido que le medirá al italiano Flavio Cobolli, en primera ronda del Trofeo Conde de Godó 2024. Con opciones de victoria y de avanzar en el torneo de Barcelona, te contamos en directo el encuentro de Nadal en el Godó, con actualización minuto a minuto de todo lo que suceda en el partido de hoy.

Nadal ha apurado sus opciones de jugar en casa y debutará en tierra batida en el Trofeo Conde de Godó, en una pista que lleva su nombre, como homenaje a las 12 veces que se ha proclamado campeón. Sin embargo, lo realmente importante para Rafael Nadal no será ganar hoy a Cobolli, si no confirmar, al público y a sí mismo, que está recuperado de los problemas físicos que no le han dejado competir desde el mes de enero.

Flavio Cobolli, tenista situado en el número 63 del ranking ATP, joven y especialista en tierra batida, será el rival de Rafa Nadal en su partido de regreso, en esta primera ronda del Trofeo Conde de Godó. Si Nadal consigue confirmar sensaciones, será favorito para un partido que, además de en OKDIARIO, se podrá ver por TV en directo y en vivo gratis, para seguir las evoluciones del mejor tenista de todos los tiempos sobre tierra batida, en su retorno a la superficie después de casi dos años de ausencia por lesión.