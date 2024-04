Rafa Nadal confirma que jugará el Godó: «Mañana voy a estar en pista»

Después de 102 largos días de ausencia, Rafa Nadal regresará a la competición oficial en su casa, en el Trofeo Conde de Godó. El tenista español, para muchos el mejor de todos los tiempos, vuelve al tenis una vez superados sus problemas físicos de comienzo de año y lo hará en el torneo de Barcelona, donde comenzará su andadura el martes ante Flavio Cobolli. Así lo asegura el propio Nadal, que quiere ser prudente, tanto con su rendimiento inmediato como con sus posibilidades de seguir jugando en las próximas semanas.

La renuncia a disputar el Masters 1000 de Montecarlo había hecho saltar todas las alarmas, así como las molestias en el abdominal que Nadal confirmó días después, como motivo de la baja. Sin embargo, con una mecánica de saque adaptada y el resto de golpes intactos, Rafael intentará competir en el Godó, un torneo que disputará en la pista central, que lleva su nombre, y con el recuerdo de las 12 ediciones en las que pudo levantar los brazos como campeón, incluyendo la última en la que las lesiones le dejaron participar, en 2021.

En una rueda de prensa, correspondiente al día de atención a los medios por parte de los tenistas participantes en el Godó, Nadal confirmó que va a competir en Barcelona, si bien aún no se encuentra al 100%. «He decidido venir aquí en el último momento, pero la semana ha sido positiva. Mañana voy a estar en pista», afirmaba Rafa.

«Nada me hace dudar. La pregunta es: ¿Puedo o no puedo? Vengo de dos años difíciles, el cuerpo no me ha dejado seguir el calendario. A nivel personal, estar en Barcelona es un regalo. Lo afronto como mi último año», comentó Rafa Nadal desde la sala de prensa del RCT Barcelona, sede del Trofeo Conde de Godó.

«No sé lo que puede pasar en el futuro, pero me tomo esto como si fuera mi última participación en el Godó. No quiero renunciar a ser competitivo. Ha habido días muy duros, física y mentalmente, pero los días buenos me siguen compensando», completaba Rafael Nadal.

¿Cuándo juega Rafa Nadal en el Trofeo Conde de Godó 2024?

El partido de debut de Rafael Nadal en el Trofeo Conde de Godó 2024 ya tiene fecha y hora. El tenista manacorí, que accede al cuadro final con ranking protegido de la ATP, jugará en primera ronda ante el italiano Flavio Cobolli, número 63 del ranking, en un duelo que se disputará en la pista central del RCT Barcelona, la pista Rafa Nadal, el martes 16 de abril a partir de las 16:00 horas. El encuentro se podrá ver por TV en directo a través de TVE y por Movistar +, mientras que en OKDIARIO contaremos también en vivo y minuto a minuto todo lo que ocurra en el regreso de Nadal al tenis.

En caso de ganar a Cobolli, Rafa Nadal se mediría en segunda ronda a Alex de Miñaur, uno de los grandes favoritos a conquistar el Godó en este año 2024. Por delante, a Nadal le esperarían otros contrincantes de peso, caso de Fils, Humbert o Tsitsipas, reciente campeón del Masters de Montecarlo.