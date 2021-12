La concesión del séptimo Balón de Oro a Leo Messi ha sembrado decepción en el Bayern de Múnich, que contaba con la coronación de Robert Lewandowski como nuevo rey del fútbol mundial. A ese sentimiento también se une la rabia, como ha reconocido uno de los jugadores más veteranos del club bávaro, Thomas Muller, que se toma el partido de la próxima semana contra el Barcelona como una oportunidad inmejorable para reivindicar el fútbol alemán.

«Desde el punto de vista bávaro, polaco y también alemán, la ceremonia de entrega del Balón de Oro fue una decepción, pero llevo tiempo en este negocio y no me sorprendió mucho el resultado, fue similar con Franck Ribery en 2013. Todo el asunto ha solidificado un pensamiento en mi cabeza: tenemos grandes jugadores en la Bundesliga. y no tenemos que escondernos. Para el reconocimiento mundial, sin embargo, necesitamos más éxito internacional», esgrimió Muller en sus redes sociales.

En este sentido, el internacional alemán sabe el escaparate que ofrecen grandes partidos como el que les espera contra el Barcelona. A pesar de que el Bayern tiene asegurado el primer puesto del grupo, Muller lo afronta con la máxima motivación ante un rival al que ya golearon en el Camp Nou (0-3) y que necesita el triunfo para garantizar su clasificación para octavos de final.

«Es una gran motivación, darlo todo para traer la Champions League de regreso a Múnich y mostrarle al mundo lo que ofrece el fútbol alemán. La próxima oportunidad para hacerlo será el próximo miércoles en el partido ante el Barcelona. ¡Vamos a por ellos!», arengó el germano. Después del histórico 2-8 en Lisboa del año pasado y de otro paseo reciente en Barcelona, el Bayern vuelve a afilar el colmillo ante su víctima favorita a pesar de que Messi ni siquiera viste ya de azulgrana.