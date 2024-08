Muere trágicamente un jugador 16 años mientras disputaba un partido

Luto en Estados Unidos. Caden Tellier, jugador de fútbol americano de tan solo 16 años murió este sábado después de sufrir una lesión cerebral durante el partido que enfrentaba a Morgan Academy vs Southern Academy, en Alabama (Estados Unidos). El menor de edad, que actuaba como quarterback en el equipo de Morgan Academy, fue atendido rápidamente por los servicios médicos que se encontraban en el estadio, pero ante la gravedad de la lesión le trasladaron al Hospital de Birmingham, de la Universidad de Alabama.

Sin embargo, no se ha conocido la causa por la que sufrió esa lesión cerebral, pudo ser un golpe o un problema de salud que tuviera de antes y que no conociera ni el chico ni su familia. Una vez en el hospital fue tratado por los médicos pero estos no pudieron hacer nada para evitar su muerte, que se produjo el pasado sábado por la noche.

Please say a prayer for #CadenTellier. He was injured last night in his season opener at Morgan. It is a very serious situation. https://t.co/bxsXPQpDpl — Brent Maze (@bmaze) August 24, 2024

Uno de los primeros en pronunciarse fue el director de la Morgan Academy, Bryan Oliver: «Con gran pesar debo informarles que Caden Tellier se ha ido para estar con su Señor y Salvador. Caden amaba al Señor con todo su corazón y era una luz brillante todos los días que adornaba los pasillos de Morgan Academy. Era un estudiante, un amigo, un atleta y, lo más importante, un seguidor de Cristo. No hay palabras para describir cómo nos sentimos como comunidad escolar y como familia… Quiero agradecer a todas las escuelas y personas que se han ofrecido a ayudarme durante este momento difícil. Caden nunca será olvidado por quién fue y por lo que significó para Morgan Academy».

Los padres de Tellier, Jamie y Arsella, también se pronunciaron sobre la trágica e inesperada muerte de su hijo una vez conocieron el fatal desenlace: «Nuestro niño, Caden Tellier, se encontró con Jesús cara a cara. Apreciamos todas sus oraciones y las codiciamos para los días difíciles que vienen por delante. Todos los que conocen a Caden han conocido la bondad, la generosidad y el amor, y fiel a su naturaleza, él se está entregando una vez más. La forma en que vivió conmovió vidas y ahora se salvarán vidas con su fallecimiento.»

Ante el shock por la muerte del joven, la Morgan Academy decidió suspender todas las actividades de la semana. Caden Tellier no era solo un gran jugador de fútbol americano, sino que también tenía grandes cualidades para el béisbol. Un joven deportista que desgraciadamente ha perdido la vida de manera prematura con tan solo 16 años, dejando un tremendo vacío en su familia y seres queridos.