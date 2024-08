Muere trágicamente un juvenil de 16 años del Fortuna Düsseldorf

El fútbol alemán está de luto. Newton Opoku-Mensah, jugador juvenil del Fortuna Düsseldorf, murió trágicamente cuando estaba nadando en un lago. El club comunicó la noticia este miércoles con un sentido mensaje lamentando la repentina y prematura pérdida del joven futbolista de 16 años

«Newton Opoku-Mensah, jugador sub17 del Fortuna, sufrió un accidente el martes por la tarde mientras nadaba en un lago en Duisburg y posteriormente murió en el hospital», reza el comunicado del Fortuna Düsseldorf. «Todo el club está conmocionado y de profundo luto. Los entrenamientos y partidos para todos los equipos juveniles de sub9 a sub19 están suspendidos hasta nuevo aviso. El más sentido pésame de toda la familia Fortuna para los familiares, todo el equipo sub17 y los empleados del centro de rendimiento juvenil», añaden.



Klaus Allofs, director de deportes y comunicaciones del equipo, envió sus condolencias: «Estamos profundamente conmocionados y no podemos creer esta noticia. Newton era un joven que vivió su sueño y ahora murió demasiado pronto. Nuestro más sentido pésame y nuestro más sentido pésame para la familia y los seres queridos de Newton, así como para todos los compañeros y todo el equipo».

Según las informaciones que llegan desde Alemania, los servicios de emergencia recibieron una llamada por la tarde debido a que un joven se había sumergido en un lago de Duisburg y no había salido a la superficie. Al lugar acudieron rescatistas, bomberos y voluntarios, que lograron localizar al futbolista para trasladarlo al hospital, donde finalmente lo declararon muerto sin que los médicos pudieran hacer nada por salvar su vida.

La policía ha iniciado una investigación para hallar el origen o motivo de este accidente, que todavía sigue teniendo muchas incógnitas, ya que el futbolista se encontraba en buena forma física, según señalan fuentes del club. «El chico estaba acompañado por otros adolescentes. Estamos investigando para reconstruir las circunstancias que llevaron al accidente y al trágico epílogo», informó Julia Schindler, portavoz de la policía local.

La autopsia tendrá lugar este jueves y arrojará algo de luz sobre las posibles causas. El Fortuna Düsseldorf, conmocionado por la situación, ha anunciado la suspensión de todos los entrenamientos y partidos de todos los equipos de la cantera. Un golpe muy duro para el club alemán y sus aficionados.

