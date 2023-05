Muere trágicamente a los 29 años un conocido luchador brasileño de la UFC

Luto en Brasil y en el mundo de la lucha en general. Felipe Colares, conocido luchador carioca de 29 años de la UFC, ha muerto en su país a los 29 años de edad de una manera muy trágica. Colares regresaba de entrenar en su gimnasio en Río de Janeiro cuando fue atropellado por un autobús, tal y como desveló su entrenador, Rodrigo Balbi.

Según su preparador, el luchador estaba vivo cuando fue rescatado por los bomberos, pero murió de camino al hospital debido a las graves heridas que sufrió al ser embestido por el vehículo de grandes dimensiones. Felipe Colares fue noticia el pasado mes de enero tras detener y neutralizar a un ladrón al que pilló en plena calle.

The ARES family sends its most sincere condolences to the family and friends of Felipe Colares. pic.twitter.com/6qA3lX3Obe

— ARES Fighting Championship (@ares_fighting) May 1, 2023