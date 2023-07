Muere repentinamente sentado en una terraza un ex futbolista de 45 años

El mundo del fútbol, en especial en Bélgica y en Inglaterra, sigue de luto tras conocerse el fallecimiento de Cedric Roussel, un ex jugador de la Premier League que murió hace unos días de manera repentina a los 45 años. El que fuera futbolista belga sufrió un infarto de manera repentina cuando estaba sentado en una mesa de una terraza en el mercado de la ciudad de Mons, en su país.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar pero finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida y falleció en el lugar de los hicos. Roussel jugó por última vez en el equipo RRC Waterloo de Bélgica. El jugador fue el máximo goleador de la liga de su país, empatado con Wesley Sonck, y años después llegó a jugar en la Premier League con el Coventry.

«Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Cédric Roussel. Nuestro exjugador ha fallecido a los 45 años», escribió en sus redes sociales el Wolverhampton, otro de los clubes en los que militó. Asimismo, el Coventry indicó que «está profundamente entristecido al enterarse de la muerte de nuestro exdelantero Cedric Roussel, a la edad de solo 45 años. Cedric jugó 43 partidos con los Sky Blues entre 1999 y 2001, anotando 11 goles. Nuestras condolencias están con su familia y amigos en este momento tan triste».

El belga fue internacional y disputó hasta tres partidos con su país. Después de conocerse la noticia, la selección de Bélgica también lamentó su muerte y le dedicó unas palabras en las redes sociales. «Enviamos nuestras condolencias a la familia y amigos de Cedric Roussel».

Cédric Roussel scoring the winner away at Southampton in a rare 2-1 win during the 2000/01 season.

