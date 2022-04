Situación surrealista la vivida con el estado de salud de Mino Raiola. La prensa italiana anunció pasado el mediodía la muerte del conocido representante de jugadores, algo que copó las portadas de todos los medios a nivel mundial. Sin embargo, ha sido el propio agente el que a través de un tuit ha desmentido la noticia.

«Estado de salud actual para los que se preguntan: cabreado por ser segunda vez en 4 meses me matan. También parecen capaces de resucitar», escribió Raiola en su cuenta oficial.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022