Mino Raiola ha desmentido su propia muerte. En la mañana del jueves, desde Italia confirmaban el fallecimiento del famoso representante de futbolistas. Las informaciones de las que se hicieron eco los grandes medios de comunicación de toda Europa fueron desmentidas por la agencia del italiano y por el propio representante, que recurrió a las redes sociales para lanzar un mensaje en el que se mostraba profundamente cabreado por lo sucedido. «Estado de salud actual para los que se preguntan: cabreado. Por segunda vez en cuatro meses me matan. También parecen capaces de resucitar», ha destacado Raiola en su cuenta oficial.

El polémico representante de futbolistas de la talla de Ibrahimovic, Haaland o Pogba se encontraría en estado crítico en el Hospital San Raffaele de Milán. Así lo habrían confirmado desde su agencia, e incluso el jefe de la Unidad de Anestesia y Cuidados Intensivos del hospital, Alberto Zangrillo, quien ha salido al paso de la afirmación de su muerte criticando duramente a los «pseudoperiodistas que llaman preguntando por su muerte».

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

