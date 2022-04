Mino Raiola, famoso agente de futbolistas, no ha fallecido a los 54 años. El representante de Haaland estaría en situación de salud crítica, pero no muerto. Su mano derecha, Jose Fortes Rodríguez informó que el italiano sigue luchando por vivir después de unos meses sufriendo con sus problemas de salud.

El agente italiano fue ingresado a principios de este 2022 durante varias semanas en un hospital en Milán, pero consiguió salir adelante tras varias intervenciones en el pulmón. En esta ocasión, varios medios del país transalpino habrían anunciado su muerte este jueves. «Está en una mala posición, pero no ha muerto», añadió escuetamente Fortes.

El agente se encuentra hospitalizado en el hospital de San Raffaele y sigue peleando. El jefe de la Unidad de Anestesia y Cuidados Intensivos del hospital Alberto Zangrillo declaró: «Estoy indignado por las llamadas telefónicas de periodistas que especulan sobre la vida de un hombre que está peleando».

«Estado de salud actual para los que se preguntan: cabreado porque por segunda vez en 4 meses me matan. También parece que soy capaz de resucitar», dijo Raiola desde su cuenta en redes sociales.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022