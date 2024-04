Muere de cáncer a los 52 años Nicolas Holveck, presidente del Nancy

Siendo presidente del Stade Rennais, Holveck reveló en marzo de 2021 que padecía cáncer y dio un paso atrás en mayo de 2022 para dedicarse a su tratamiento. Regresó el pasado verano a la ASNL, donde ocupó diversos cargos entre 1997 y 2014 hasta convertirse en su vicepresidente. Luego se fue a Mónaco para ocupar el cargo de director general adjunto hasta 2020. Ahora era presidente del Nancy, pero un cáncer de colon ha terminado con su vida a los 52 años y Francia llora su pérdida.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre président Nicolas Holveck.

Il s’est battu jusqu’au bout contre la maladie et au nom de tout le club, des actionnaires jusqu’aux licenciés, nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus… pic.twitter.com/6Y5hwfLS25 — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) April 8, 2024



Inmediatamente llegaron mensajes de condolencia al AS Nancy-Lorraine. En este momento de dolor extremo, la liga envía «su más sentido pésame a la familia de Nicolas Holveck y a sus seres queridos , así como a todo el AS Nancy-Lorraine». También se ha lamentado en las redes sociales el Stade de Rennes, uno de los clubes en los que trabajó: «El Stade Rennais FC está muy triste al enterarse esta mañana del fallecimiento de Nicolas Holveck, ex presidente ejecutivo – director general del SRFC, a la edad de 52 años. Nicolás luchó con valentía contra el cáncer durante los últimos tres años. El Stade Rennais FC, sus accionistas, sus directivos y sus empleados envían su más sentido pésame a su esposa, sus dos hijos y su familia».

En la misma línea se expresó el AS Mónaco, donde llegó a coincidir con Mbappé antes de que el delantero fichara por el PSG: «El AS Monaco se enteró con gran tristeza de la desaparición de su ex director general adjunto, en el cargo de 2014 a 2020, Nicolas Holveck, fallecido esta mañana. A la familia y amigos de Nicolas, así como a su club AS Nancy Lorraine, el AS Monaco envía su más sentido pésame».

Le Stade Rennais F.C. a la très grande douleur d’apprendre ce matin le décès de Nicolas Holveck, ancien Président Exécutif – Directeur Général du SRFC, à l’âge de 52 ans. C’est avec courage que Nicolas s’est battu contre le cancer ces trois dernières années. Le Stade Rennais… pic.twitter.com/3kvZ1QaRXQ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 8, 2024