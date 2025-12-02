Movistar+ ofrecerá la Liga ACB, partidos de la NBA, la NFL, la Serie A y la Bundesliga de la mano de DAZN

Movistar+ ha reforzado su alianza con DAZN e integrará en su oferta televisiva la Liga Endesa de Baloncesto, así como una selección de partidos de la NBA y de la NFL y un encuentro por jornada de la Serie A y de la Bundesliga, según ha informado en un comunicado.

«Tras la renovación por parte de Telefónica de los derechos de LaLiga (por 2.636 millones de euros hasta 2032) y las competiciones UEFA (por 1.464 millones de euros hasta 2031), Movistar Plus+ consolida su posición como la plataforma líder en deporte», ha destacado.

La nueva oferta estará disponible a partir del 11 de diciembre desde la plataforma de Movistar+ o a través de la aplicación de DAZN.

«Tras esta nueva ampliación de derechos deportivos, Movistar Plus+ avanza en su estrategia de ofrecer al usuario un acceso único, centralizado y multiplataforma a todas las competiciones del deporte, consolidándose como el punto de referencia para todos sus clientes», ha remarcado.

Además de los contenidos deportivos mencionados, el catálogo de Movistar+ se complementa con todos los partidos de Liga F Moeve (a través de DAZN), la Copa del Rey Mapfre, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, el fútbol argentino, el Brasileirão, la Conmebol Libertadores, las eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026, la Roshn Saudi League y la Primera Federación Versus E-Learning, entre otras opciones que incluen tenis, rugby, golf y pádel, por ejemplo.