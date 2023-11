El motivo del último enfado de Laporta con Xavi

La derrota en el Clásico que enfrentó a Barcelona y Real Madrid en el estadio Olímpico Lluis Companys no fue recibida de tan buen grado por la directiva azulgrana como por Xavi Hernández. En concreto, por Joan Laporta, que acabó muy enfadado y más después de conocer que Xavi había dado dos días y medio libres a la plantilla antes del duelo ante la Real Sociedad. A pesar de la victoria en San Sebastián, el juego mostrado por el equipo culé tampoco dejó contento al máximo mandatario culé.

Joan Laporta se mostró tremendamente enfadado por como perdió su equipo el duelo ante su máximo rival y, en especial, al conocer que Xavi dio dos días y medio libres a la plantilla. El malestar fue tal que dio varios golpes a lo que se encontraba a su alrededor, mostrando su descontento con lo que había sucedido en el terreno de juego. Una reacción habitual cuando los resultados no son los que él espera.

Hay que recordar que el Barcelona comenzó ganando el Clásico. A los 6 minutos, los de Xavi se adelantaron gracias a un gol de Gündogan. El Real Madrid estuvo durante una hora siendo inferior a los azulgranas, pero un golazo de Bellingham niveló un duelo que los blancos, gracias a otro tanto del inglés en el tiempo añadido.

Tras el partido, Xavi acudió a sala de prensa y no dudó en defender el papel de los suyos: «Hemos dominado 60 minutos, pero el fútbol es esto, si no marcas el 2-0… El Real Madrid tiene estas cosas… El Real Madrid con tres o dos ocasiones y media te hace dos goles. Nos ha faltado efectividad. El juego y lo planteado ha salido bien. Hemos merecido la victoria. Al final, nos han hecho sufrir, pero creo que, con total sinceridad, si alguien se llevaba el partido, era el Barça». Laporta no pensaba lo mismo.

San Sebastián, otra gota en el vaso de Xavi

El Clásico sembró dudas de la directiva azulgrana sobre Xavi Hernández. Una dudas que aumentaron en San Sebastián, donde el Barcelona ganó con un gol de Araujo en la última jugada del encuentro, pero en el que el conjunto azulgrana fue muy inferior a un equipo donostiarra al que sólo le falló la puntería y la suerte con las decisiones arbitrales para llevarse la victoria.

Tras este partido, Xavi sí reconoció que su equipo debe mejorar y la preocupación en la directiva fue en aumento hasta el punto de que ya hay voces que apuntan a que el entrenador podría estar agotando su crédito. Si el de Terrasa no consigue los resultados esperados, podría ver peligrar su puesto. De hecho, la cúpula azulgrana ya tiene sucesor.

Rafa Márquez, actual entrenador del Barcelona B, sería el elegido. El mexicano mantiene una excelente relación con Laporta y Deco. Además, está desempeñando un buen papel con el primer filial azulgrana, al que le tiene cuarto, en puestos de fase de ascenso, y a un punto del líder en el Grupo I de Primera Federación.