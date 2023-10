Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Olímpico Lluís Companys tras el Clásico que enfrentó a Barcelona y Real Madrid. Los azulgranas perdieron el encuentro en el tiempo de descuento con un gol de Jude Belligham.

«Desde mi punto de vista hemos dominado 60 minutos y el fútbol es esto. El Real Madrid con tres o dos y media te hace dos goles. Han tenido 25 minutos buenos y te hacen dos goles. Lo planteado ha salido bien. Hemos tenido ocasiones y hemos merecido la victoria. Quizá exagero un poco. En los últimos 20 minutos nos han hecho sufrir. El Real Madrid tiene estas cosas, si perdonas te acaban matando», comenzó Xavi la rueda de prensa.

«La función de Gavi era recuperar balones y ser agresivos. Ellos pican al espacio… hemos controlado muy bien al Real Madrid hoy. Esto es fútbol, no acaba aquí. Queremos ganar la Liga y competirla. Paciencia y a seguir trabajando», añadió.

El entrenador del Barcelona destacó el partido de Bellingham: «Es un gran futbolista. Ha marcado la diferencia. Mete un zapatazo muy fuerte. Marca la diferencia, la efectividad, porque en el juego hemos merecido más». «Está en estado de gracias. Le caen los rebotes y está con confianza. Hoy marcó la diferencia», añadió sobre el inglés, que hizo dos dianas y fue determinante.

Xavi y la derrota en el Clásico

«El mensaje es que queda mucho por competir. Esto es largo. Estamos enfadados, pero hay que seguir. Hemos dado un paso adelante en el juego y este es el camino», aseguró un Xavi que lamentaba no haber marcado el segundo gol en el Clásico.

Además, sobre Vinicius no quiso entrar en polémicas: «Yo no le tengo que dar ningún consejo. Le tengo mucho respeto. No soy yo el que va a generar tensión y malos rollos».

Sobre cómo les puede afectar esta derrota, espera «que no les afecte». «Queda una eternidad y hay que seguir. Hacemos un paso adelante en el juego y en lo que realmente queremos», continuó. «Estoy frustrado y enfadado. Creo que es injusto. El culé ha estado de 10 otra vez», finalizó el entrenador Barcelona.

Araujo pide penalti

Ronald Araujo apuntó que vio como «una acción clara» y de «penalti» el empujón de Tchouaméni en un saque de esquina en el primer tiempo de un Clásico que terminó con victoria (1-2) del Real Madrid.

«Caliente por la derrota, contra nuestro mayor rival. El partido se descontroló cuando empezamos a estar un poco largo, ellos son mejor equipo así. Debimos tener más el control de la pelota, como hicimos en un gran primer tiempo, que pudimos meter el 2-0», dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

Por otro lado, Araujo se refirió a la acción polémica con Tchouaméni, y a otra que reclamó el Madrid en el segundo tiempo. «Me pareció que era penalti. Yo voy a rematar y él me empuja para atrás. Si no me empuja, creo que puedo tocarla en el primera palo. Yo creo que es penalti. Al menos, quizás revisarlo. Pero es decisión de los árbitros, son los que están allí. Era una acción clara, incluso el 2-0 en el primer tiempo. En la jugada con Camavinga me meto delante de él, no ha sido nada», dijo.

«Toca seguir trabajando. Triste por la derrota pero el equipo está bien. No hicimos lo que teníamos que hacer, lo que hicimos en el primer tiempo. Siempre quiero ganar. Hice un buen partido, el papel que tenía que hacer, jugar contra Vinícius siempre es complicado, es el mejor en el uno contra uno», añadió.

Araujo valoró su actuación ante el brasileño pero se quedó con la derrota y el margen para enmendarlo. «No sirvió para ganar, que es lo más importante. Es nuestra primera derrota de la temporada. El año pasado también perdimos el primer Clásico y terminamos ganando la Liga, así que cabeza fría y a seguir», terminó.