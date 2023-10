Jota Jordi, Lobo Carrasco y Cristóbal Soria rabian con la exhibición de Bellingham en el Clásico

Los tertulianos culés de El Chiringuito de Jugones rabiaron un día más con la victoria del Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona. El doblete de Jude Bellingham silenció en primer lugar a Jota Jordi, Lobo Carrasco y Cristóbal Soria, pero luego el primero de ellos echó la culpa a Gil Manzano de la derrota por 1-2 en Montjuic. Además, acusó a Vinicius Junior de provocador por su salida del campo en el descuento, cuando fue sustituido por Lucas Vázquez.

Jota Jordi insistió una y otra vez en que un posible penalti de Aurélien Tchouaméni sobre Ronald Araujo en la primera mitad «hubiera cambiado todo». Sin embargo, la enorme segunda parte del Madrid no dejó opción a dudas y se mereció de cabo a rabo llevarse los tres puntos del Estadio Olímpico Lluís Companys.

«¿Qué hace Vinicius? Provocando como siempre», decía el tertuliano catalán de El Chiringuito de Jugones cuando Carlo Ancelotti se llevaba a Vinicius en el minuto 94 para que Lucas Vázquez entrase rápidamente al terreno de juego, ya que quedaba muy poco para que Gil Manzano pitase el final.

«La estrella ha sido una vez más… lo que todos nos pensábamos. Los del Barça lo sabíamos y lo esperábamos, ha sido el penalti clamoroso, era el 2-0», insistía Jota Jordi una vez concluido el partido. «No, he tardado poco no. Cachondeo con esto no eh, no voy a permitir cachondeo con esto», reaccionaba cuando otro tertuliano le dijo que había tardado mucho en culpar al árbitro de la derrota.

«Lo que pasa es que teníamos clarísimo que esto iba a suceder con Gil Manzano y con el del VAR, que resulta que es madrileño. Esto era el 2-0. Que en la segunda parte el Madrid ha estado mejor lo sabe todo el mundo, pero el Barça podía haberse ido 2-0 por un penalti clarísimo que el árbitro no quiso pitar», seguía insistiendo Jota Jordi. «Tres Clásicos que pita Gil Manzano, tres Clásicos que ha ganado el Real Madrid, ya está bien», finalizó.

Jota Jordi no fue el único

«El titular: primera parte para el Barça, segunda para Bellingham», respondía Lobo Carrasco, rendido al autor de los dos goles del Madrid. «Para mí el titular sería que el músculo del Real Madrid le permite darle la vuelta al partido. Ya lo habíamos avanzado anteriormente, decíamos que si el partido era largo el Madrid tenía mucha más ventaja que el Barcelona y el error grave de Xavi es no haber leído esto y no haber cerrado el partido o no haberle metido una marcha más cuando eran superiores. Lewandowski no estaba», añadió Cristóbal Soria, que también se las tuvo con Jota Jordi.