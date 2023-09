Montse Tomé: «Siempre he tenido y recibido la confianza de las jugadoras»

Montse Tomé atendió a la prensa tras la victoria de la selección española femenina en la Liga de las Naciones. España dio un paso de gigante de cara a certificar su pase a la final four de la competición, donde habrá dos billetes en juego para París 2024, con el triunfo ante Suiza. El convulso parón de la selección se cierra de la mejor forma posible, con una manita, algo que ha puesto en valor también su figura. «Siempre he tenido confianza y la he recibido», ha destacado.

La seleccionadora fue preguntada sobre su continuidad, algo que lleva estando en duda desde la cumbre de Oliva entre las futbolistas, la RFEF y el CSD, con la que se inició la concentración. Todo, a raíz de unas palabras de Olga Carmona en las que señaló que les gustaría que siguiera el mismo cuerpo técnico. Además de destacar que siempre ha sentido esa confianza del grupo, señaló que «en el fútbol y en la competición el ganar te da algo diferente».

«Hemos conseguido sobreponernos y estamos en un momento de disfrutar de la victoria», ha señalado. También se ha pronunciado sobre lo sucedido a lo largo de esta semana y la capacidad del equipo de imponerse a las adversidades: «Lo positivo es haber superado los problemas, haber conseguido pensar en fútbol, cambiar el foco. Valoro y refuerzo el trabajo de mi staff, han sido un equipo solidario que ha entrado en esas cabezas y ese corazón para que pensasen en fútbol».

Relación de Montse Tomé con las jugadoras

La seleccionadora también ha contado cómo han sido estos días de puertas hacia adentro: «Al principio ha sido un poco de todo. He tratado estar cerca de ellas, tanto mi cuerpo técnico como yo. A medida que hemos preparado estos dos partidos, hemos disfrutado. Les dimos confianza y ellas nos lo han dado todo. Ha sido complejo, pero nos refuerza».

Este parón ha sido el estreno de Montse Tomé en el cargo y ha afirmado sentirse «orgullosa» de que haya sido con las jugadoras. Algo sobre lo que también se ha pronunciado: «Era mi estreno, mi primera vez. He aprendido, pero más adelante, cuando me pare a pensar, me daré cuenta de que ha servido para mucho. Persisto, confío en el trabajo, miro hacia adelante, soy fuerte y trato de imponerme. Me da fuerza y he podido sufrir, pero he salido adelante».

Sobre el futuro, la entrenadora ha destacado que toca «ver qué cosas podemos mejorar de cara a la siguiente concentración», en la que se ve en el cargo. «Vamos a tener a Italia y Suiza, dos rivales que seguramente nos van a exponer cosas diferentes, tenemos que preparar el equipo y con ganas de seguir y comenzar otra vez», ha apuntado.

Victoria ante Suiza

La seleccionadora no ha querido desviar el foco del encuentro y de la victoria. Ha destacado que «es bonito poder disfrutar de la esencia» del fútbol. También ha destacado que España mejoró en la segunda parte «en posicionamiento, en circulación y fuimos más eficaces». Quiso «destacar a todas las jugadoras» y señaló encontrarse «orgullosa».