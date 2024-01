Montse Tomé, citada como testigo en el ‘caso Rubiales’

Montse Tomé deberá declarar como testigo por el caso Rubiales, tras estimar el juez el recurso interpuesto por Jorge Vilda. La actual seleccionadora deberá acudir a la Audiencia Nacional para dar su versión sobre lo sucedido la celebración del Mundial ganado por España en Sídney el pasado 20 de agosto. El objetivo es que aclare si la exclusión de la jugadora en la primera convocatoria tras todo lo sucedido fue como represalia por no firmar el comunicado conjunto con el entonces presidente de la Federación.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido el recurso del predecesor en el cargo de Tomé. Vilda solicitó, a través de su abogado, que la actual seleccionadora fuese citada a declarar en calidad de testigo. Los motivos que esgrimía el técnico eran las posibles consecuencias que hubieran podido tener para la jugadora el no acceder a firmar el comunicado con Rubiales en el que eximía de toda culpa al ex presidente de la RFEF.

Según ha remitido la Audiencia Nacional, señalan que «los magistrados de la Sección Tercera consideran que esta diligencia está justificada y es pertinente al permitir aclarar aspectos de los hechos por los que es investigado Jorge Vilda en relación con las consecuencias profesionales que para Jennifer Hermoso tendría el no avenirse a firmar el comunicado con Rubiales».

Montse Tomé dio su primera convocatoria como seleccionadora absoluta de España a finales de septiembre. En ella, incluyó a varias de las futbolistas que se habían negado a seguir asistiendo con la selección española hasta que no se produjesen cambios sustanciales en el seno de la selección. La gran ausente de esa lista era Jenni Hermoso, que se encontraba en México por aquel entonces, puesto que jugaba para Pachuca.

La convocatoria de futbolistas que habían manifestado su deseo a no seguir siendo elegibles provocó un cisma sin precedentes en la Federación. Un incendio que se incrementó cuando Montse Tomé dio sus motivos para dejar fuera a Hermoso. La asturiana señaló que buscaba «proteger» a la delantera, en un momento en el que el foco mediático estaba más que nunca encima de la selección.

La respuesta de Jenni Hermoso fue contundente. «¿Protegerme de qué? ¿O de quién?», señaló la futbolista en un comunicado. Nadie desde el cuerpo técnico se había puesto en contacto con ella para valorar si estaba en condiciones de ser convocada o no, por lo que una vez que se llamó a varias de las jugadoras que habían mostrado su voluntad de quedarse fuera, no se entendió que con la atacante no se hiciera lo mismo.

Vilda pidió la testificación de Montse Tomé

Jorge Vilda solicitó entonces que se llamase a declarar a Montse Tomé. El ex seleccionador, ahora al frente de la selección de Marruecos femenina, hizo alusión a que su ausencia estuviera relacionada con su negativa a hacer un comunicado conjunto con Rubiales tras el beso que el ex presidente le propinó en la celebración del Mundial. Vilda solicitó la comparecencia de Tomé para que señale si esa ausencia fue una represalia por parte del cuerpo técnico y de la Federación, puesto que hasta entonces el único cambio que se había producido era la salida de Rubiales.

Pese a perderse la primera ventana de selecciones tras el Mundial, donde España se enfrentó a Suecia y Suiza, Jenni Hermoso volvió un mes después con la selección. A base de resultados y de actuaciones por parte de la Federación, la herida fue cicatrizando hasta quedar en un segundo plano. Desde entonces, la delantera ha disputado los cuatro partidos que ha jugado el equipo nacional y está a la espera de que en febrero vuelva a ser llamada a filas para tratar de cerrar la clasificación para los Juegos Olímpicos.