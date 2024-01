Jenni Hermoso rompe su silencio tras la entrevista de Rubiales a OKDIARIO

Jenni Hermoso ha roto su silencio tras la entrevista que OKDIARIO realizó a Luis Rubiales el pasado martes. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol fue claro y contundente en este periódico, y contó toda la verdad sobre lo que sucedió tras la final del Mundial de fútbol femenino. El próximo lunes, la futbolista española Jenni Hermoso hablará nuevamente sobre toda la polémica con Rubiales.

«Es lógico y normal que sea tema de conversación. Lo que no es tan normal es que a un relato que es inventado e increíble se le haya dado una publicidad fuera de lo común mañana, tarde, noche… Todos los días abría telediarios y hay cosas mucho más importantes en este país. Si hubiera sido otra persona, probablemente de esto se hubiese hablado dos o tres días, pero se ha aprovechado eso con el contexto político que había para distraer a la gente. La gente lo ha captado y sabe que esto ha sido un montaje», afirmó Luis Rubiales en la entrevista exclusiva con OKDIARIO.

Luis Rubiales también se mostró contundente en OKDIARIO sobre su polémico beso con Jenni Hermoso: «No hago hipótesis, afirmo que es que ella no está diciendo la verdad. Yo le pregunté y me contestó: «Vale». Si ella ahora dice que no lo escuchó es que está mintiendo. Luego hay unas horas posteriores y días en los que cada vez que habla es para ir en la misma línea de lo que yo pienso sobre que fue espontáneo. Ella sabe, como yo, la verdad. Yo no voy a entrar a decir que le han dado prebendas, pero no está diciendo la verdad».

Jenni Hermoso aparecerá este lunes, a partir de las 22:50, como invitada en el programa de Jesús Calleja en Cuatro. En las últimas horas, ha aparecido un avance de dicho programa donde la futbolista se pronuncia por primera vez tras la entrevista de OKDIARIO a Luis Rubiales.

Jenni Hermoso se pronuncia sobre Rubiales

«¿Eras consciente de todo lo que te venía si denunciabas?», le preguntó Calleja a Hermoso. «Sí, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento», respondió Jenni Hermoso sobre la polémica con Luis Rubiales.

«Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían. O nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa», afirma Jenni Hermoso en este programa sobre el ex seleccionador femenino Jorge Vilda.

Rubiales fue claro en OKDIARIO

«El fútbol es pasión. Es que en el fútbol hay que celebrar los goles, hay que ser espontáneos, hay que gritar, hay que… ¿Y un Mundial es algo muy gordo, no? Y claro, pues yo sentía en aquel momento un cariño tremendo por esta jugadora, que además éramos amigos, y que teníamos una relación de años de atrás, de hablar con ella, de pedirme muchas cosas… Rubi esto, Rubiales aquello… Le pedí permiso y ella me dijo que «vale». Lo sabemos los dos y cualquiera que vea la escena. Así es que yo creo que ninguna persona coherente puede pensar de ninguna manera diferente. Pero luego han pasado cosas raras. ¿Cómo se explica que en una final en la que hay decenas de cámaras no haya ninguna que enfoque mejor el momento? Se han juntado intereses y le ha venido muy bien al panorama político y mediático para distraer algunas cosas y con intereses espurios. Es decir, días, días y más días de alargar esta historia», confirmó Luis Rubiales en la entrevista a OKDIARIO.