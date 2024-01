Rubiales reconstruye las horas después del beso con Jenni Hermoso

Luis Rubiales relata en primera persona lo que sucedió después del pico a Jenni Hermoso en la final del Mundial de Fútbol Femenino que coronó a España. El presidente de la Federación explica que preguntó a la jugadora sobre si le podía dar un pico, que ésta respondió afirmativamente y que le despidió dándole un cariñoso cachete.

La jugadora, tras unas primeras horas donde quitó hierro al asunto calificándolo de algo espontáneo, cambió su versión hasta denunciar al ex presidente de la Federación Española de Fútbol. Luis Rubiales nos cuenta, con pelos y señales, cómo fueron esas horas, ese vuelo de Sidney a Madrid con escala a Doha, el vídeo donde se disculpó públicamente y el posterior encuentro con Pedro Sánchez.

P: ¿Le sigue dando vueltas a lo que ocurrió aquel 20 de agosto?

R: El fútbol es pasión. Es que en el fútbol hay que celebrar los goles, hay que ser espontáneos, hay que gritar, hay que… ¿Y un Mundial es algo muy gordo, no? Y claro, pues yo sentía en aquel momento un cariño tremendo por esta jugadora, que además éramos amigos, y que teníamos una relación de años de atrás, de hablar con ella, de pedirme muchas cosas… Rubi esto, Rubiales aquello… Le pedí permiso y ella me dijo que «vale». Lo sabemos los dos y cualquiera que vea la escena. Así es que yo creo que ninguna persona coherente puede pensar de ninguna manera diferente. Pero luego han pasado cosas raras. ¿Cómo se explica que en una final en la que hay decenas de cámaras no haya ninguna que enfoque mejor el momento? Se han juntado intereses y le ha venido muy bien al panorama político y mediático para distraer algunas cosas y con intereses espurios. Es decir, días, días y más días de alargar esta historia.

P: ¿Cambia Jenni Hermoso de opinión en el avión de regreso de Australia?

R: ¡Qué va! Si al bajar del avión nos llama a los dos la persona responsable de la Federación Española con FIFA, primero a ella y después a mí, y volvemos a declarar lo mismo. Es decir, claro que ella lo pasaría mal en Ibiza. Bueno, creo que lo pasó muy bien y también mal por las presiones, pero las presiones no venían de mí, las presiones eran públicas. Teníamos a toda una vicepresidenta y alguna ministra diciendo barbaridades. Entonces yo creo que la presión, sobre todo de la extrema izquierda, fue fundamental y de muchos medios que la mayoría de ellos, pues si no reciben dinero de uno (Tebas), reciben dinero del otro (Gobierno). Mi cabeza era muy jugosa en ese momento.

P: Y ¿por qué grabó el vídeo en la escala en Doha?

R: Mira, yo, cuando ocurre todo no estuve pendiente de eso. Yo estuve pendiente de Olga Carmona y su familia porque que su padre había fallecido. Estuve tratando de convencer a la jugadora que no fuera a la fiesta, que yo creo que era lo apropiado. Ella decidió otra cosa, se respetó y se hizo. Vale, entonces yo no me enteré de nada, luego dormí un poquito en el avión y cuando pues se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando con el Wifi y tal ven la dimensión del asunto. Me dicen, «oye, sería bueno salir que saliera en los dos». Se lo digo a Jenni. ¿Quieres que salgamos los dos? Yo ya veía lo que estaba ocurriendo… Yo pedí perdón y además de manera sincera y lo volví a hacer en la asamblea.

Como presidente, tienes que estar más tranquilo, pero el día de la final yo estaba muy eufórico, muy contento, muy feliz. Repito que se lo pregunté y fue consentido. Yo no sé si lo podíamos haber hecho mejor, seguramente todo se podía haber hecho mejor, pero en la esencia de lo ocurrido, hay algo que ocurre con un relato auténtico y luego un relato modificado que es falso. Y creo sinceramente que la inmensa mayoría de la gente, hombres, mujeres, niños, niñas y demás lo han visto. El efecto que han tratado de producir determinados medios de comunicación y determinados políticos en la calle se ha generado justo lo contrario.

P: Al día siguiente del vídeo va a Moncloa y se ve con Pedro Sánchez

R: Es que no merece la pena hablar de aquéllo. Yo creo que ya lo visteis todo como fue y poco más tengo que decir. Lo importante de verdad es que hemos sido campeones del mundo, campeonas las jugadoras y campeones todos los que estábamos alrededor y hemos hecho posible muchas cosas, hemos dedicado mucho esfuerzo, hemos puesto mucho dinero de la Federación para que sus familiares estuvieran allí. Hemos cambiado de campo cuando los campos estaban mal. Hemos llevado cocineros, hemos llevado el staff más grande con cuatro fisios, con dos médicos, etcétera, etcétera. Otros staffs de otras federaciones como la inglesa eran más grandes porque iban los miembros de la Junta Directiva y allí de mi Junta directiva estábamos los imprescindibles –dos personas– y todo lo demás se hizo en favor de las jugadoras. Creo que ellas con su calidad han hecho mucho, pero sin esta federación y sin estas infraestructuras no lo hubieran conseguido.

