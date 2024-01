Luis Rubiales: «La presión de la extrema izquierda y de varias ministras cambió el relato de Jenni Hermoso»

Luis Rubiales Béjar (Las Palmas, 23 de agosto de 1977) rompe su silencio en OKDIARIO días después de la declaración de Jenni Hermoso en la Audiencia Nacional para declarar sobre un caso que lleva el nombre del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Años de trabajo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas quedaron enterrados aquel 20 de agosto en el que España tocó la gloria y el dirigente andaluz se dejó llevar por la pasión para acabar protagonizando un acto que le obligó a dimitir semanas más tarde. Las presiones recibidas desde todos los ámbitos de la sociedad elevaron a la categoría de noticia una anécdota que dio la vuelta al mundo.

Ahora Luis Rubiales vive entre Motril y Valencia, pero no desiste en su lucha para que se conozca la verdad que pueda restituirle de cara a la sociedad y al mundo del fútbol. Por ello, relata en OKDIARIO lo vivido antes, durante y después de un día que quedó marcado para el deporte español por lo vivido dentro y fuera del terreno de juego.

PREGUNTA: ¿Cómo se encuentra?

RESPUESTA: Estoy bien, la verdad es que estoy muy bien.

P: ¿Pensó en algún momento que Luis Rubiales iba a ser tema de conversación en la casa de buena parte de los españoles en Nochevieja?

R: Es lógico y normal que sea tema de conversación. Lo que no es tan normal es que a un relato que es inventado e increíble se le haya dado una publicidad fuera de lo común mañana, tarde, noche… Todos los días abría telediarios y hay cosas mucho más importantes en este país. Si hubiera sido otra persona probablemente de esto se hubiese hablado dos o tres días, pero se ha aprovechado eso con el contexto político que había para distraer a la gente. La gente lo ha captado y sabe que esto ha sido un montaje.

P: ¿Sigue recibiendo el cariño de la gente?

R: Tengo el apoyo de mi gente, de mis hijas, de mis padres, hermanas y amigos. Un hombre puede equivocarse, hay gente que considerará que es un error y quien no, pero otra cosa muy distinta es equiparar esto con un delito. Soy una persona que sale a la calle, que hago mis compras, que tomo refrescos con amigos y la gente se me acerca y especialmente las mujeres me dicen: «Esta señora no nos representa, nos parece una injusticia lo que te han hecho y un largo etcétera». No he tenido ni una opinión al contrario o al menos no se han acercado a decírmelo. Percibo que la inmensa mayoría de la gente ve el caso como una teatralización mayúscula por otros intereses.

P: ¿Cree que Jenni Hermoso se deja embaucar para obtener algún beneficio?

R: No hago hipótesis, afirmo que es que ella no está diciendo la verdad. Yo le pregunté y me contestó: «Vale». Si ella ahora dice que no lo escuchó es que está mintiendo. Luego hay unas horas posteriores y días en los que cada vez que habla es para ir en la misma línea de lo que yo pienso sobre que fue espontáneo. Ella sabe, como yo, la verdad. Yo no voy a entrar a decir que le han dado prebendas, pero no está diciendo la verdad.

P: Ya está terminada la instrucción del caso con todos los implicados habiendo acudido a testificar. Como abogado, ¿piensa que todo el caso se está llevando dentro de la normalidad?

R: Con todos los penalistas y jueces con los que he hablado me dicen que no hay nada, todos los consultados. ¿Esto quiere decir que se va a archivar? No lo sé, porque aquí entran muchas presiones y hoy en día a un juez se le exige que sea un valiente. Sé que hay aquí una presión mediática bestial que empezó por la extrema izquierda de este país, a lo que luego se sumaron otros y luego medios de comunicación que tienen la credibilidad que tienen para la población, pero que funcionan como un martillo pilón a diario y con una agenda. Estoy tranquilo con lo que hay. Aquí hay que atreverse a archivar y ver si hay juicio o no.

P: ¿Le sigue dando vueltas a lo que ocurrió aquel 20 de agosto?

R: El fútbol es pasión. Es que en el fútbol hay que celebrar los goles, hay que ser espontáneos, hay que gritar, hay que… ¿Y un Mundial es algo muy gordo, no? Y claro, pues yo sentía en aquel momento un cariño tremendo por esta jugadora, que además éramos amigos, y que teníamos una relación de años de atrás, de hablar con ella, de pedirme muchas cosas… Rubi esto, Rubiales aquello… Le pedí permiso y ella me dijo que «vale». Lo sabemos los dos y cualquiera que vea la escena. Así es que yo creo que ninguna persona coherente puede pensar de ninguna manera diferente. Pero luego han pasado cosas raras. ¿Cómo se explica que en una final en la que hay decenas de cámaras no haya ninguna que enfoque mejor el momento? Se han juntado intereses y le ha venido muy bien al panorama político y mediático para distraer algunas cosas y con intereses espurios. Es decir, días, días y más días de alargar esta historia.

P: ¿Por qué la FIFA se da tanta prisa por sancionarle?

R: En la FIFA tengo algunos amigos -entre comillas- que estaban deseándolo. Es evidente que, si tú te das cuenta de cuántos futbolistas, entrenadores, dirigentes, por ejemplo, se han llevado la mano donde yo me la llevé y además insultando y provocando y no han sido ni apercibidos. O si te das cuenta que había un seleccionador acusado de mantener relaciones sexuales con jugadoras de su equipo sin consentimiento y estuvo en el Mundial. ¿Se tomó alguna medida cautelar? No. Entonces yo creo que había mucho interés cuando mi gesto no deja de ser soez o vulgar o como le quieras llamar, pero era un reconocimiento al seleccionador. Le dije «olé tus huevos, olé tus huevos». Creo que es una expresión española y muy castiza que gustará más o menos, pero reflejaba lo que había sufrido Jorge Vilda, lo que había sufrido su familia. Porque al final fue sometido a una tremenda presión por parte de las jugadoras que me decían que había que echarlo. Yo aguanté y creo que el resultado, visto lo visto, fue positivo.

P: ¿Cree que Infantino aprovechó la situación para pastelear con Pedro Sánchez llevarse el Mundial y los méritos entre comillas llevándose a usted por delante?

R: Infantino es un demagogo. No hay más que verlo jugar al fútbol y se ve lo que ha supuesto el fútbol de verdad en su vida. No jugaba ni en el recreo. Y en cuanto a lo otro, el Mundial ya venía para España. Ese trabajo ya estaba hecho y muy bien hecho por Alexander Ceferin –presidente de la UEFA–, Fernando Gómez –Presidente de la Federación Portuguesa– y yo mismo y con nuestros equipos. Teníamos votos más que de sobra. No hubiera sido necesario jugar una fase inicial fuera de España, Portugal y Marruecos. Pero bueno, yo ya lo que hayan hecho esta gente es que ni lo valoro. Sé qué tipo de personas son y por lo tanto es que no merece la pena seguir más. Yo voy a llegar hasta el final, espero tener la razón y que se me dé en la justicia.

P: ¿Se le reconocerá que el Mundial fue gran parte por su gestión?

R: Me he esforzado muchísimo, he hecho muchos viajes y no hemos tenido ninguna ayuda del Estado. Es verdad que el anterior secretario de Estado, José Manuel Franco, se involucró, se interesó y trató de ayudarnos, pero no hemos tenido ayuda de la Administración, ninguna. Todo ha salido a pulmón. La Federación no recibe dinero del Estado e hicimos un magnífico trabajo. Mi equipo se involucró al máximo y, sobre todo, tener el apoyo de UEFA fue fundamental.

P: Ahora todo el mundo se va a Arabia Saudí y usted le cayeron palos cuando hace varios años llevó la Supercopa allí…

R: Ya vemos la doble moral de alguien que tengo por aquí (Javier Tebas, presidente de la Liga). Que decía que era el país más horrible del mundo. ¿Y ahora como es patrocinador de la Liga es fantástico, ¿no? Yo creo que hicimos una buena labor allí. Que fuimos porque la oferta era la mejor. Y con ese dinero hemos hecho muchas cosas para el fútbol más modesto, pero también hemos hecho grandes cosas allí, grandes avances, fundamentalmente en el fútbol femenino. Pero fíjate, mientras que yo estaba y era presidente, pues el canal que dirigía o sobre el que tenía mando Jaume Roures (Gol T) era cada día un ataque tras otro. Aquéllo era tremendo… que cómo podíamos ir, que nos iba a denunciar Amnistía Internacional… ¿Dónde está todo eso? Entonces bueno, tienes que relativizarlo. Yo no he hecho las cosas porque me condecoren al revés, me he llevado muchas críticas y muchas de ellas basadas en falsedades, en mentiras. El fútbol y, sobre todo, el más modesto, sabe lo importante del acuerdo y lo que se hizo.

P: Quizá tenía que haber pagado a medios de comunicación…

R: Nosotros no pagábamos a medios de comunicación. Hemos tenido pequeños acuerdos de colaboración en algún momento mínimo, pero, económicamente, la de decenas de millones de euros que este hombre ha gastado su institución, pues bueno, él sabrá y él rendirá cuentas. Yo no hubiera podido dormir tranquilo, porque ese dinero es del fútbol y ha ido para el fútbol. Creo que pasar de 140 millones de euros cuando llego, a 400, pues es la mejor gestión de la historia, al menos en lo económico, no sólo de la Federación española o de cualquier federación deportiva española, sino de cualquier federación o institución mundial. En el deporte no ha habido nunca una gestión así tan exitosa y estamos contentos que seguramente si hubiera entrado en ese juego, algunos habrían mentido menos o me habrían puesto por las nubes. Pero el dinero del fútbol tenía que quedarse en el fútbol.

P: ¿Cómo ve la Federación actualmente?

R: Estábamos acostumbrados a un presidente que no hablaba nunca con los medios como Ángel María Villar, que creo que hizo cosas buenas, cosas malas, cosas regulares y que creo de verdad que la que le montaron no fue justa y estoy seguro que demuestre su inocencia en todo. Pero yo no voy a hacer lo mismo. Yo no voy a ponerme ahora a hablar de Pedro Rocha o de si el otro yo ya no estoy. Yo ya no estoy yo. Pues alguna vez tendré que hablar de fútbol cuando decida contar a fondo mi historia, que hay muchas cosas que contar sorprendentes y la contaré con todas las señales. Pero yo no me voy a poner a hablar de lo que hacen porque yo ya no estoy, yo ya no estoy, ya son otros.

P: Pero le puede doler que llegase a hablarse de una caza de brujas interna contra los que le eran cercanos…

R: Yo dejé a mucha gente que estaban posicionados de una manera y ahora ya no son rubialistas. ¿Se han dado la vuelta? Mira, eso responde mucho al momento que vive el país. Yo recuerdo que cuando di mi discurso ante la Asamblea ya no se perseguía a Luis Rubiales, se perseguía al que aplaudiera a Luis Rubiales en el ejercicio de su libertad. Es alucinante. Este falso feminismo y este falso concepto de la igualdad que se basa en que la mujer pisotea al hombre, es injusto, ¿no? Ni un hombre ni una mujer una opinión valen más que la otra. Oye, aquí hay que respetar todas las opiniones. Pero la igualdad no es eso. Se ha creado un relato falso basado en la mentira. Una persona que estaba feliz, contenta, encantada, que me dio dos cachetes cuando se iba, después de lo que ocurrió, que se lo pregunté y me dijo «vale». Y que después declaró tanto en sus redes sociales como en las de otras como en la Cope que no había nada que solamente con ojos sucios se podía entender algo diferente de… Todo eso cambia y si alguien se agarra a eso creo que es el 5% de la población española. La mayoría de la gente tiene ojos, oídos y ve lo que lo que hay y saben lo que hay, la verdad.

P: ¿Cambia Jenni Hermoso de opinión en el avión de regreso de Australia?

R: ¡Qué va! Si al bajar del avión nos llama a los dos la persona responsable de la Federación Española con FIFA, primero a ella y después a mí, y volvemos a declarar lo mismo. Es decir, claro que ella lo pasaría mal en Ibiza. Bueno, creo que lo pasó muy bien y también mal por las presiones, pero las presiones no venían de mí, las presiones eran públicas. Teníamos a toda una vicepresidenta y alguna ministra diciendo barbaridades. Entonces yo creo que la presión, sobre todo de la extrema izquierda, fue fundamental y de muchos medios que la mayoría de ellos, pues si no reciben dinero de uno (Tebas), reciben dinero del otro (Gobierno). Mi cabeza era muy jugosa en ese momento.

P: Y ¿por qué grabó el vídeo en la escala en Doha?

R: Mira, yo, cuando ocurre todo no estuve pendiente de eso. Yo estuve pendiente de Olga Carmona y su familia porque que su padre había fallecido. Estuve tratando de convencer a la jugadora que no fuera a la fiesta, que yo creo que era lo apropiado. Ella decidió otra cosa, se respetó y se hizo. Vale, entonces yo no me enteré de nada, luego dormí un poquito en el avión y cuando pues se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando con el Wifi y tal ven la dimensión del asunto. Me dicen, «oye, sería bueno salir que saliera en los dos». Se lo digo a Jenni. ¿Quieres que salgamos los dos? Yo ya veía lo que estaba ocurriendo… Yo pedí perdón y además de manera sincera y lo volví a hacer en la asamblea.

Como presidente, tienes que estar más tranquilo, pero el día de la final yo estaba muy eufórico, muy contento, muy feliz. Repito que se lo pregunté y fue consentido. Yo no sé si lo podíamos haber hecho mejor, seguramente todo se podía haber hecho mejor, pero en la esencia de lo ocurrido, hay algo que ocurre con un relato auténtico y luego un relato modificado que es falso. Y creo sinceramente que la inmensa mayoría de la gente, hombres, mujeres, niños, niñas y demás lo han visto. El efecto que han tratado de producir determinados medios de comunicación y determinados políticos en la calle se ha generado justo lo contrario.

P: Al día siguiente del vídeo va a Moncloa y se ve con Pedro Sánchez

R: Es que no merece la pena hablar de aquéllo. Yo creo que ya lo visteis todo como fue y poco más tengo que decir. Lo importante de verdad es que hemos sido campeones del mundo, campeonas las jugadoras y campeones todos los que estábamos alrededor y hemos hecho posible muchas cosas, hemos dedicado mucho esfuerzo, hemos puesto mucho dinero de la Federación para que sus familiares estuvieran allí. Hemos cambiado de campo cuando los campos estaban mal. Hemos llevado cocineros, hemos llevado el staff más grande con cuatro fisios, con dos médicos, etcétera, etcétera. Otros staffs de otras federaciones como la inglesa eran más grandes porque iban los miembros de la Junta Directiva y allí de mi Junta directiva estábamos los imprescindibles –dos personas– y todo lo demás se hizo en favor de las jugadoras. Creo que ellas con su calidad han hecho mucho, pero sin esta federación y sin estas infraestructuras no lo hubieran conseguido.

P: ¿Y por qué luego siguen reclamando?

R: Y ¿qué han reclamado? Si es mentira todo. ¿Echar a Andreu Camps era la solución? Se han cargado al mejor trabajador de la historia de la Federación. Lo digo así. Andreu es el mejor trabajador de la historia de la Federación, por lo menos de lo que yo conozco. ¿Y qué cambios más? Si es que no hay cambios. ¿Si es que yo les pregunté a ellas: «¿Qué más podemos hacer?». Mira, Inglaterra daba 10.000 o 10.500 euros a cada jugadora para desplazamiento de familiares. Nosotros 15.000. Inglaterra llevó a muchos más directivos que nosotros. Nosotros centramos el esfuerzo en otras cosas. Entonces, pues bueno, te pongo el ejemplo de Inglaterra como paradigma, como finalistas.

Ellas mismas me dijeron no puedes hacer ya nada más. Y bueno, si es que estuve hasta en el hospital llevándole la comida, llevando la comida a la mujer de una jugadora porque estaba su hija ingresada allí. Creo que a nivel humano, nos hemos desvivido. Y luego pues lo que siento es que haya pues algunas malas personas que hayan utilizado esto como venganza por no haber cortado la cabeza de Jorge Vilda y otras que han actuado con cobardía o con indiferencia o mirando a otro lado porque era lo que más les interesaba. Pero bueno, es lo que tenemos y hay que afrontarlo. Yo estoy bien, mi familia está bien y lo más importante es que sabemos la verdad y la sabe casi todo el mundo.

P. ¿Puede percibir la sociedad que la Federación está secuestrada por las chicas?

R: ¿Por las chicas? No, yo creo que las chicas han participado para ejecutar esta venganza, pero también han sido una herramienta que han utilizado otros que le interesa una federación más débil. ¿Vosotros creéis que la Federación ha mejorado sin Andreu o ha empeorado? Yo te digo que ha empeorado. Y con otra gente que está fuera por ellas. Esto ha hecho que los que están dentro digan vamos a ir por este camino porque no nos interesa otro… Si hemos pasado de 2,7 millones a 27 millones de euros en fútbol femenino, de 40.000 licencias a más de 100.000. El esfuerzo que se ha hecho ha sido bestial en la Federación y creo que con lo que han hecho están justamente consiguiendo lo contrario, que es que mucha gente se aleje del fútbol femenino. Hay muchos aficionados que le daban una oportunidad a ver los partidos de fútbol femenino porque decían que no les gustaba, que era otra cosa, pero estaban empezando y este éxito ayudaba. Con este comportamiento, de verdad, hay mucha gente que está apartándose del fútbol femenino y es una pena.

P: ¿Cree que la política está interviniendo demasiado en el mundo del deporte últimamente?

R: Bueno, pues seguramente sí. La política, la judicialización… porque continuamente he recibido querellas y querellas. No me han condenado nunca, pero claro, te tiras tres años, cuatro o cinco años empantanado con portadas de medios que reciben dinero de determinadas instituciones manipulando, haciéndote parecer lo que no eres. Y nuestra gestión no es que haya sido honesta, es que ha sido además excelente, es que ha sido la mejor gestión de una federación en la historia. A partir de ahí, pues hemos cometido nuestros errores como todo el mundo comete. Yo voy por la calle o cuando he entrado aquí he saludado a compañeras y compañeros tuyos y me han dicho en todos sitios que «no, no creemos a esta mujer». Eso, en la calle, es lo que de verdad siento, el sentir no es unánime, pero la inmensa mayoría sabe lo que pasó.

P: ¿Qué habría cambiado del viernes en el que todo el mundo le dio por dimitido antes de la Asamblea?

R: Yo creo que actué con coraje y con indignación. Algunos lo han catalogado de soberbia y para nada. Yo estaba muy indignado por el ataque tremendo, furibundo y diría que espurio de determinados políticos y de muchos medios y manipulando la verdad. Luego, el silencio primero y la mentira después de la señora Hermoso contribuyó a acrecentarlo todo. Pero creo que hice lo que tenía que hacer. Evidentemente, cuando me suspende UEFA y cuando hay determinadas presiones y llamadas, no ya a mí, sino a otras personas que podían quedarse sin trabajo, uno dice «bueno», es que me voy a llevar por delante a mucha gente, entonces pues es mejor echarse a un lado. Pero voy a seguir luchando hasta el final. Voy a seguir luchando hasta el final y sé que la inmensa mayoría de la gente en esto está conmigo. Les caeré mejor o peor, pensarán que mi gestión es buena o mala. Pero en esto en concreto, la inmensa mayoría de los españoles, los españoles de bien, están, están de acuerdo.

P: ¿Qué ha pasado con Alejandro Blanco?

R: A ver Alejandro Blanco, todo el mundo sabe que es una persona a quien yo he querido mucho. Todos estos años hemos estado muy cerca, hemos colaborado mucho y lo quiero como algo especial. Podía haber elegido no hablar. Y cuando uno elige hablar, pues si elige hablar y tiene que ser sincero. Y él no ha sido sincero. Bueno, él ha contado partes, pero no ha contado algunas cosas. Y eso me ha molestado viniendo de él, porque una persona que tengo en muy alta estima. Entonces no voy a dejar de quererlo. Eso no se puede borrar. Pero yo no me hubiera portado con él como él se ha portado conmigo, sobre todo porque no ha contado la verdad. Si te metes en hablar, ahora que ha dicho lo que tenía que decir en su posición, lo que era políticamente correcto o lo que se requería, o la corriente decía en ese momento. A mí no me vale que diga soy tu amigo.

P: Llámeme retorcido, pero ¿cree que a lo mejor se ha utilizado el caso tuyo con Jenni para tapar otros asuntos, por ejemplo, el caso Negreira?

R: Bueno, pero es que yo con Negreira no tengo nada que ver. Si es que yo a Negreira no lo he visto en mi vida. No lo he conocido, no he hablado con él. Creo que es algo mucho anterior a mí y ni me ha arbitrado. Yo ceso en bloque a Victoriano Sánchez Arminio y todo su equipo, pues es que él en la Federación no estuvo, no coincidió conmigo. Entonces, partiendo de esa base.

P: Pero todo el mundo señala que Medina Cantalejo sí que estuvo a sus órdenes y por tanto….

R: Falso. Mira, vamos a ver, yo esto lo he explicado en alguna ocasión. Todos los árbitros que pueden ser presidentes del CTA han coexistido y conocido a este señor. Es que si no tendríamos que poner a un árbitro de ocho años a llevar el CTA. Entonces, bueno, Medina es un tipo honesto, estoy convencido. Se equivoca cada día, como tú y como yo y como todas las personas, pero estoy convencido de que trabaja con la mayor honestidad posible.

P: ¿Da por concluida su etapa en el mundo del fútbol?

R: Los tres años de inhabilitación ¿vamos a ver en qué quedan, no? Probablemente lo gane ¿no? La justicia lleva su curso. Yo voy a seguir peleando hasta el final. Yo no sé, yo ahora mismo tengo negocios que había dejado un poquito aparcados y ya veremos dónde acabo el día de mañana.

P: ¿Cómo afronta el cambio de estar en el palco viendo posiblemente a España ganar en la Eurocopa a tener que verla por televisión?

R: Mira, he hablado con los chicos de la selección, sobre todo en navidades. Muchos de ellos que me han escrito y me llamaron. Alguno me estaba escribiendo incluso el día de la famosa asamblea diciendo que «vaya pantomima». Y esto es así. Considero que tengo el cariño de muchos de ellos y ellos me valoran.

P: Ya podría decir algún nombre…

R: Si voy a señalarlo para que se le eche encima el establishment radical del falso feminismo. No, mira, yo quiero mucho a muchos de ellos, a la gente que hay dentro del cuerpo médico, cuerpo técnico, les deseo lo mejor, igual que también al femenino, igual que muchos miembros del cuerpo médico, técnico, etcétera. En su día, muchas personas del entorno de la selección femenino me escribieron que «esto era una gilipollez». Después, se han callado y no han salido porque para eso hay que tener mucha valentía, y es lo que hay.

