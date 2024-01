Jenni Hermoso se ha pronunciado por primera vez públicamente sobre el caso Rubiales. La jugadora de la selección española ha hablado acerca de la consecución del Mundial y, sobre todo, de lo que sucedió después del beso que le dio Luis Rubiales. La delantera ha señalado que denunció porque «sintió el valor», «la fuerza» y que consideró que «estaba haciendo algo que para mí era lo correcto». La futbolista de Tigres, además, dijo estar «orgullosa de cómo ha reaccionado la gente» y considera que aquel episodio sirvió para «hacer mucho más» que ganar un Mundial.

Hermoso se abrió para hablar de todo lo sucedido con Luis Rubiales en la entrega de trofeos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. La futbolista afirmó que lo ha sido uno de los peores momentos de su vida: «Tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho».

«Lo he pasado muy mal, pero me siento muy orgullosa de cómo reaccionó la gente y yo. He tenido la ayuda de mi psicóloga, que ha hecho que me sintiera con fuerza para seguir con todo. Gané un campeonato del mundo pero ahora he hecho mucho más que eso», prosiguió.

Lamenta que, por cómo sucedieron los hechos, no pudo disfrutar del hito logrado en el Mundial: «No he podido vivir ese momento de ser campeonas por lo que vino después. Teníamos muchísimas fotos para ir subiendo cada día, pero no lo hacíamos porque el contexto no nos dejaba. Fue el mejor momento de mi vida hasta minutos después. Pasó eso y seguí riendo, ¿cómo no lo iba a hacer?».

Jenni Hermoso se rompe al hablar del caso Rubiales

Jenni Hermoso acudió al programa de televisión Planeta Calleja, grabado días antes de su declaración ante el juez por la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Luis Rubiales y tras la entrevista que el ex presidente de la RFEF dio a OKDIARIO. Allí se abrió para hablar por primera vez de manera pública sobre lo sucedido, llegando a emocionarse al recordarlo: «Yo no busqué ese momento. Estaba siendo campeona del mundo, lo estábamos disfrutando, toda España con nosotras, era imposible meterme en ese momento y pensar lo que había pasado. Me quitasteis el mejor momento de mi vida, me posicionasteis en un lugar que yo no quise estar nunca».

«Yo digo que tengo en mi espalda una coraza de acero que ha aguantado mucho. Estoy fuerte, me siento una chica muy fuerte ahora mismo. Creo que todo lo que he vivido, todo lo que me ha tocado vivir, me ha hecho crear una Jenni Hermoso que me gusta», señaló Jenni Hermoso.

La futbolista tiene claro que lo que sucedió con Rubiales, ya no el beso, sino todo lo de después, «ha sido una de las peores cosas que me han pasado en mi vida, si no la peor». Además, comentó varios de los insultos que le han dicho en este tiempo por redes sociales: «Lo más fuerte que me han dicho ha sido ‘como te vea por la calle, te apuñalo’. También me han deseado que me rompa las rodillas, me han insultado… Y eso es difícil de gestionar».

Vilda y las peticiones de las jugadoras

Más allá de hablar sobre Rubiales, Jenni Hermoso trató de aclarar algunas de las polémicas de los últimos meses, o al menos dar su versión sobre ellas. Una de ellas está relacionada con Jorge Vilda, ex seleccionador nacional, contra el que la mayoría de las jugadoras de la selección española se revelaron en septiembre de 2022. Ahora, ha señalado los motivos.

«Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejarle que él hablara con nosotras. Decía que era el único momento que tenía para hablar con nosotras. Tienes todo el día… Si tocaba la primera puerta de las dos primeras jugadoras hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían. O nos íbamos a comprar y nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa», señaló Hermoso sobre el actual técnico de la selección femenina de Marruecos.

Además, habló sobre la brecha salarial en el mundo del fútbol, donde una mujer puede ganar hoy por hoy, como máximo, «un millón de euros» y donde ella, tras su nuevo contrato con Tigres Femenil, es una de las mejores pagadas del mundo: «Nunca hemos dicho ‘quiero cobrar como Leo Messi’, sólo queríamos unos mínimos, que una jugadora tuviese un salario mínimo anual que le permitiera vivir del fútbol».

«Hay muchas jugadoras que trabajaban por la mañana y luego entrenaban por la tarde. Creo que somos muy pocas las privilegiadas, porque me incluyo, que podemos vivir del fútbol, pero hay muchas jugadoras que hace un año o dos tenían que compaginar su trabajo con el fútbol y ahora tienen un salario mínimo», ha destacado.

También añadió que le «da mucha rabia» que, a raíz de lo sucedido en el Mundial y con la huelga de jugadoras que hubo posteriormente para exigir a la Liga F un salario mínimo, «se ha dicho que somos caprichosas, que somos egoístas, que nos vemos por encima del hombre». «Creo que pedimos lo mínimo para poder rendir y ser futbolistas», finalizó.