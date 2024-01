Luis Rubiales: «Algunos jugadores de la selección me escribieron para decirme que todo había sido una pantomima»

Luis Rubiales no pudo estar presente en el éxito de España en la Liga de las Naciones después de haber sembrado la semilla del triunfo eligiendo a Luis de la Fuente como seleccionador y tampoco estará en la próxima Eurocopa que se celebra este verano en Alemania. En la entrevista concedida a OKDIARIO, el ex presidente de la RFEF asegura que varios jugadores de la selección española le telefonearon durante la Navidad parar mostrarle su apoyo. Todo meses después de haberse visto obligado a dimitir por el beso a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial el pasado 20 de agosto.

P: ¿Cómo afronta el cambio de estar en el palco viendo posiblemente a España ganar en la Eurocopa a tener que verla por televisión?

R: Mira, he hablado con los chicos de la selección, sobre todo en navidades. Muchos de ellos que me han escrito y me llamaron. Alguno me estaba escribiendo incluso el día de la famosa asamblea diciendo que «vaya pantomima». Y esto es así. Considero que tengo el cariño de muchos de ellos y ellos me valoran.

P: Ya podría decir algún nombre…

R: Si voy a señalarlo para que se le eche encima el establishment radical del falso feminismo. No, mira, yo quiero mucho a muchos de ellos, a la gente que hay dentro del cuerpo médico, cuerpo técnico, les deseo lo mejor, igual que también al femenino, igual que muchos miembros del cuerpo médico, técnico, etcétera. En su día, muchas personas del entorno de la selección femenino me escribieron que «esto era una gilipollez». Después, se han callado y no han salido porque para eso hay que tener mucha valentía, y es lo que hay.

