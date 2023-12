De la Fuente renovará a principio de 2024.

Luis de la Fuente renovará como seleccionador español en las primeras semanas de 2024. O por lo menos, en esas fechas es cuando pretende hacerlo oficial la Federación Española de Fútbol. El plan del organismo federativo es dejar resuelto el futuro del seleccionador antes de que tenga que dar su siguiente convocatoria, que será en el mes de marzo para disputar los amistosos ante Brasil -en el Santiago Bernabéu- y frente a Colombia -en el estadio Olímpico de Londres-.

Desde la dirección deportiva de la Federación Española dan por hecha esta ampliación de contrato. Ahora, está por ver si se extenderá hasta que finalice la Eurocopa de 2024, es decir, hasta el 15 de julio, o alargarlo hasta final de año o, el caso más improbable, hasta la siguiente fase final, que sería el Mundial que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Hay que recordar que el contrato de Luis de la Fuente acaba el 30 de junio de 2024, durante la celebración de la Eurocopa de Alemania. Por lo tanto, la Federación quiere cerrar cuanto antes una situación que cuanto más se alargue en el tiempo más se enquistará y más podría llegar a afectar a la selección española.

«Estoy donde quiero estar, estoy muy feliz. Cuando corresponda negociar, que ahora no es el momento, si ambas partes estamos de acuerdo, felices las dos partes. Si no, no pasa nada. Se cierra la puerta, y hasta luego. No hay prisa, de momento. Hay mucho tiempo todavía, y cuando llegue el 30 de junio ya veremos», aseguró Luis de la Fuente el pasado 10 de noviembre en la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras dar a conocer la lista de convocados para los duelos contra Chipre y Georgia.

El seleccionador no supo cerrar un debate que para la Federación Española de Fútbol no existe, pero quiere finiquitarlo de manera oficial. Si bien es cierto que Luis de la Fuente acaba contrato el 30 de junio, no es menos verdad que en ningún caso iba a llegar a la Eurocopa sin resolver su futuro.

Por lo tanto, cuando se anuncie una renovación que se da por hecha en Las Rozas, Luis de la Fuente llegará a la Eurocopa de Alemania, blindado y centrado en hacer el mejor papel posible con el combinado nacional en un torneo que ilusiona a todos.

Y es que, Luis de la Fuente ha hecho méritos para continuar como seleccionador nacional. Se ha ganado el derecho de ser el entrenador de España en la Eurocopa, pero el compromiso, si nos ceñimos a los resultados, podría extenderse hasta el Mundial de 2026. Con el riojano, la selección española ganó la Liga de Naciones y se ha clasificado sin apuros para la Eurocopa.

Luis de la Fuente, un hombre de Las Rozas

Luis de la Fuente es un hombre de Las Rozas. Su carrera profesional está muy ligada a la Federación, donde ha cosechado grandes éxitos en las categorías inferiores desde su incorporación en 2013.

De la Fuente ha dirigido con éxito en las categorías inferiores de la Selección desde su llegada. En 2015, se proclamó campeón de Europa con la selección sub-19 y en 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18. Además, ganó la Eurocopa sub-21 en 2019 y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

Antes de asumir el cargo de seleccionador nacional absoluto, De la Fuente había trabajado con muchos de los jugadores seleccionables, lo que le da una ventaja significativa. De hecho, hasta nueve futbolistas de la convocatoria para el Mundial de Qatar estaban en edad de ir con España sub-21 y ocho, a excepción de Gavi, habían pasado por sus manos.

En cuanto a su estilo de juego, De la Fuente es tremendamente práctico. Alejado de inventos modernos. Apuesta por un esquema sencillo que se basa en la solidez. Para el riojano los centrales son capitales y el centrocampista puro, Rodri en este caso, capital. Además, siempre juega con un delantero, alejándose de la figura del falso nueve, y las bandas son importantes.

A pesar de su éxito, De la Fuente mantiene un perfil bajo a nivel mediático. Prefiere ceder el protagonismo a sus futbolistas y no le gustan los focos. Esta es una de las formas en que se diferencia de su predecesor, Luis Enrique, que lo acaparaba absolutamente todo para bien y para mal.

Luis de la Fuente es un entrenador con una larga y exitosa carrera en las categorías inferiores de la RFEF. Ahora, como seleccionador nacional absoluto, tiene la tarea de llevar a la selección española a nuevos éxitos. De momento, ya ha tocado metal tras ganar el pasado verano la Liga de Naciones eliminando a Italia en semifinales y a Croacia en la final. Después, se clasificó para una Eurocopa donde España está llamada a hacer grandes cosas.