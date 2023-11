«Estoy donde quiero estar, estoy muy feliz. Cuando corresponda negociar, que ahora no es el momento, si ambas partes estamos de acuerdo, felices las dos partes. Si no, no pasa nada. Se cierra la puerta, y hasta luego. No hay prisa, de momento. Hay mucho tiempo todavía, y cuando llegue el 30 de junio ya veremos», aseguró Luis de la Fuente el pasado 10 de noviembre en la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras dar a conocer la lista de convocados para los duelos contra Chipre y Georgia.

El seleccionador no supo cerrar un debate que para la Federación Española de Fútbol no existe. No hay debate posible. Es cierto que Luis de la Fuente acaba contrato el 30 de junio, pero no es menos verdad que en ningún caso llegará a la Eurocopa sin resolver su futuro. No obstante, ahora mismo no es el momento de hacerlo.

Luis de la Fuente llegará a la Eurocopa de Alemania renovado o con su contrato actual extendido hasta el 15 de julio, un día después de que finalice el torneo que se celebrará el próximo verano. Esta situación se estudiará a partir del mes de marzo, cuando se celebren unas elecciones que la Federación Española espera convocar a principio de 2024.

No se puede obviar que en estos momentos la Federación Española de Fútbol está gestionada por una junta gestora que no debe, aunque sí puede, renovar el contrato del seleccionador nacional. Eso será responsabilidad del presidente que salga elegido de las elecciones que se celebrarán en el primer trimestre del próximo año.

El nuevo presidente tendrá que decidir qué hacer con el futuro de Luis de la Fuente. El riojano se ha ganado seguir siendo el seleccionador nacional hasta, como mínimo, la Eurocopa de Alemania. Por lo tanto, el que sea nuevo jefe de la Federación Española de Fútbol decidirá si amplía el contrato del entrenador hasta después del torneo, que podría ser 15 de julio, o hasta la siguiente fase final, que se será el Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Lo que parece poco probable y tremendamente injusto, es que prescindan de sus servicios para apostar por otro técnico.

Luis de la Fuente ha hecho méritos

Y es que, Luis de la Fuente ha hecho méritos para continuar como seleccionador nacional. Se ha ganado el derecho de ser el entrenador de España en la Eurocopa, pero el compromiso, si nos ceñimos a los resultados, podría extenderse hasta el Mundial de 2026. Con el riojano, la selección española ganó la Liga de Naciones y se ha clasificado sin apuros para la Euro.

El escenario ideal sería que el nuevo presidente se siente con Luis de la Fuente y le ofrezca un contrato hasta 2026. De esta manera, la selección española tendría una mayor estabilidad. No obstante, el de Haro está tranquilo, centrado en lo deportivo, feliz por haber logrado el objetivo y muy poco preocupado por una situación que no tiene mayor debate y que se solucionará próximamente.