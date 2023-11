De la Fuente: «Estamos en disposición de pelear por la Eurocopa»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará el jueves a Chipre y España en Alphamega Stadium de Limasol. El combinado nacional llega a este duelo con el billete sacado para la Eurocopa de Alemania, pero buscan la victoria por «prestigio» y para ser cabezas de serie.

«Trabajamos para ser cada día mejores. Tenemos ahora dos partidos ante Chipre y Georgia que son muy importantes. En ese medio plazo que será la próxima Eurocopa, tenemos la exigencia de pelear por la Eurocopa. Tenemos que ser maduros para poder competir al máximo nivel», comenzó el seleccionador español.

De la Fuente reconoció que es «un privilegiado» haciendo su trabajo. «Soy muy feliz», añadió. El seleccionador también habló de Lamine Yamal: «Él está aquí feliz. Es un episodio que ya han aclarado ellos y ya está. Está en disposición de competir mañana y eso es lo que nos da tranquilidad».

De la Fuente también habló de la importancia del encuentro: «Les damos mucha importancia a todos los partidos. Hay que seguir mejorando. No queremos tener dudas. Yo no las tengo porque todos los que están aquí se lo han ganado y al que ponga rendirá al nivel que se exige por esta competición y por lo que representamos. No quiero quitarle importancia a este partido. Es un tópico, pero afrontamos este duelo como una final. Este y todos los encuentros que jugamos».

Al recordar la derrota de Clemente en 1998 en Chipre, De la Fuente es claro: «Me entra un escalofrío. Recuerdo que como aficionado supuso una mala noticia. Esto ha cambiado mucho para bien, en el fútbol nada es seguro, pero sobre todo quiero comentaros que la idea que tenemos de partido es ir a ‘revienta calderas’. Vamos a ir con todo. Los resultados del pasado son pasados, nosotros queremos mirar al futuro y jugar todos los partidos sin medias tintas. La experiencia me dice que se hace feo cualquier partido y muchas veces es por falta de concentración. Mañana no va a ser el caso. Tenemos la posibilidad de conformar equipos muy poderosos».

De la Fuente y los Juegos Olímpicos

Sobre los Juegos Olímpicos, el seleccionador fue claro: «La experiencia más bonita fue la de los Juegos. No quiero pensar lo que tiene que ser esa experiencia sin las restricciones de la pandemia. Es trabajo de Santi Denia preparar ese equipo, yo ya lo tuve muy complicado. De aquí a la Eurocopa y los Juegos queda mucho y habrá que tomar decisiones. Ya veremos si alguno tiene que repetir, pero eso lo tendrá que hacer Santi que es el seleccionador olímpico y se lo ha ganado».

De la Fuente también valoró las opciones de España en la Eurocopa: «Lo que creo es que estamos en disposición de pelear por ganar. Hay muchas selecciones que tienen el mismo nivel que nosotros. El planteamiento que tenemos que hacer es ese. Tenemos potencial para ello».

El seleccionador también confirmó que «todos están disponible». «Gayà y Ferran entrenaron aparte por precaución. En este momento todos están disponibles», añadió.

«Es bueno haber adelantado dos posiciones, pero no nos conformamos con eso. En estos partidos nos jugamos el prestigio a nivel mundial y para estar más alto en la clasificación», comentó.

Además, sobre los favoritos en la Eurocopa, fue claro: «Francia, Inglaterra, Alemania, Italia… Siempre citamos a los mismos y luego hay sorpresas. Mirad Croacia. Luego, hay equipos que te sorprenden. A nivel internacional no tiene nada que ver la diferencia a nivel de clubes. Once jugadores buenos los tiene cualquier selección, por lo que todo está muy igualado».

Para terminar, De la Fuente habló también de cuál es la idea de España: «Queremos darle continuidad a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que ver algo mejor de lo que hemos ofrecido. Siempre se puede mejorar. Cada día queremos ser mejores. Hay mucho margen de mejora porque son muy buenos».