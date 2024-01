Luis Rubiales: «Infantino es un demagogo, no jugaba al fútbol ni en el recreo»

Luis Rubiales señaló a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la entrevista concedida a OKDIARIO. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol catalogó al dirigente suizo como un «demagogo» después de la que la máxima organización futbolística a nivel mundial se dejara llevar por la presión para abrirle un expediente que acabó siendo clave para que presentara la dimisión manda más de la RFEF el pasado 10 de septiembre de 2023.

P: ¿Por qué la FIFA se da tanta prisa por sancionarle?

R: En la FIFA tengo algunos amigos -entre comillas- que estaban deseándolo. Es evidente que, si tú te das cuenta de cuántos futbolistas, entrenadores, dirigentes, por ejemplo, se han llevado la mano donde yo me la llevé y además insultando y provocando y no han sido ni apercibidos. O, si te das cuenta de que había un seleccionador acusado de mantener relaciones sexuales con jugadoras de su equipo sin consentimiento y estuvo en el Mundial. ¿Se tomó alguna medida cautelar? No. Entonces yo creo que había mucho interés cuando mi gesto no deja de ser soez o vulgar o como le quieras llamar, pero era un reconocimiento al seleccionador. Le dije «olé tus huevos, olé tus huevos». Creo que es una expresión española y muy castiza que gustará más o menos, pero reflejaba lo que había sufrido Jorge Vilda, lo que había sufrido su familia. Porque al final fue sometido a una tremenda presión por parte de las jugadoras que me decían que había que echarlo. Yo aguanté y creo que el resultado, visto lo visto, fue positivo.

P: ¿Cree que Infantino aprovechó la situación para pastelear con Pedro Sánchez llevarse el Mundial y los méritos entre comillas llevándose a usted por delante?

R: Infantino es un demagogo. No hay más que verlo jugar al fútbol y se ve lo que ha supuesto el fútbol de verdad en su vida. No jugaba ni en el recreo. Y en cuanto a lo otro, el Mundial ya venía para España. Ese trabajo ya estaba hecho y muy bien hecho por Alexander Ceferin –presidente de la UEFA–, Fernando Gómez –Presidente de la Federación Portuguesa– y yo mismo y con nuestros equipos. Teníamos votos más que de sobra. No hubiera sido necesario jugar una fase inicial fuera de España, Portugal y Marruecos. Pero bueno, yo ya lo que hayan hecho esta gente es que ni lo valoro. Sé qué tipo de personas son y, por lo tanto, es que no merece la pena seguir más. Yo voy a llegar hasta el final, espero tener la razón y que se me dé en la justicia.

