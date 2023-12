El misterioso caso de Jonny Otto, el español expulsado y apartado del Wolverhampton

El jugador español Jonny Otto, del Wolverhampton Wanderers, ha sido apartado del equipo después de un «incidente en el entrenamiento». El lateral gallego no entró en la convocatoria del pasado sábado contra el Arsenal y tampoco jugará este martes contra el Burnley.

«Hubo un incidente en el campo de entrenamiento la semana pasada y se está tratando el tema con el club. Jonny no estará en la convocatoria mañana. Si vuelve y cuándo vuelve, ya lo diré», dijo Gary O’Neill, técnico del Wolverhampton Wanderers, en rueda de prensa.

«En este momento no está disponible para los próximos partidos. Prefiero no entrar en detalles, el club está lidiando con ello», añadió el técnico, visiblemente incómodo a la hora de tratar este turbio y misterioso asunto. Jonny, que llegó cedido del Atlético de Madrid en 2018 y fue fichado por el Wolves en 2019, apenas ha disputado tres encuentros esta temporada, dos en Copa de la Liga y uno en Premier League.

🗣 «I’d rather not go in to detail in public… The club are dealing with it.»

