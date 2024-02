Jota Peleteiro ha revolucionado las redes sociales esta semana. El ex futbolista gallego se ha convertido al Islam y su radical cambio de vida está dando mucho que hablar. El ex marido de la televisiva Jessica Bueno se convierte al Islam tras maravillarse del trato, costumbres y tradiciones que descubrió junto a un amigo, una decisión sorprendente que ha traído cola. Sin ir más lejos, su novia Ajla Etemovic ha desaparecido de las redes sociales acto seguido sin razón aparente y de manera inesperada.

La modelo serbia ha borrado su perfil de Instagram, algo que sorprende porque es una reconocida influencer en su país. La decisión de Jota Peleteiro parece haber pillado por sorpresa a casi todos, incluso a personas de su círculo cercano. Sin embargo, en la cuenta del ex futbolista siguen apareciendo las fotografías con ella, por lo que todo apunta a que continúan juntos, al menos por ahora.

De raíces serbias y modelo internacional, la joven también es madre de un hijo. Hace unos meses, el ex marido de Jessica Bueno no dudaba en dejarle un mensaje en su cuenta de Instagram: «La mujer más bella del mundo». Unas palabras a las que ella dio respuesta en una de las imágenes del ex deportista, con un directo piropo: «Beautiful baby».

عائلة فيصل بورسلي وقصة إسلام النجم الإسباني #جوتا pic.twitter.com/yPuGw8HmP7 — القبس (@alqabas) February 18, 2024

Influido por la familia de su amigo kuwaití, Faisal Buresli, el que fuera jugador del Alavés, Aston Villa o Eibar, entre otros, decidido abrazar por sorpresa el Islam tras quedar maravillado que vio en casa de su amigo, también deportista, hace un año aproximadamente. El portal Al-Qabas ha sido el encargado de anunciar la noticia, que ha dejado perpleja tanto a la comunidad musulmana como a todos los seguidores y entorno del ex futbolista galleg. El citado medio publica también un vídeo en el que se puede ver a Jota Peleteiro pronunciando unas palabras en árabe para su conversión.

Después de estas declaraciones, Jota Peleteiro se expresó, en inglés, para dejar claro lo contento que estaba y darle las gracias a Faisal Buresli: «Me siento muy feliz y poderoso. Estoy en el mejor momento de mi vida. Amo a su familia. Ayer, en su casa, estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que ponía ‘Bienvenido al islam’. Ella me ha dado mucho cariño y, por supuesto, él es una de las razones por las que empecé a sentir esto», declaró, señalando a Faisal Buresli.

«Empiezo a hablar de esto y se me pone la piel de gallina. Cuando se lo dije a sus padres, estuve a punto de llorar y no quería porque era un momento feliz». Además, defendió que esa unión que ellos tienen es la que él quiere para sí mismo y su gente: «Lo que sentí en su casa con su familia es lo que quiero para mi familia, para mis próximas generaciones: estar todos juntos, sanos, con sonrisas, con respecto».