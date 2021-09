El mundo del motociclismo está de luto por el fallecimiento de Dean Berta Viñales, primo de Maverick Viñales. El joven piloto de tan sólo 15 años murió durante la carrera de SuperSport 300 celebrada este sábado en el circuito de Jerez. El piloto italiano Michel Fabrizio, ex de MotoGP, cargó contra el estilo de pilotaje de Marc Márquez y asegura que es una de las causas de las recientes tragedias que están sacudiendo al motociclismo.

«Hay que darle la razón a Valentino Rossi. Marc Márquez se ha convertido en un punto de referencia: estos jóvenes emulan sus hazañas, pasando demasiado tiempo, apoyándose en su oponente y arriesgando cada centímetro», escribió Fabrizio en un duro comunicado publicado en sus redes sociales.

Michel Fabrizio disputó el mundial de Superbikes entre 2006 y 2015 y ahora ha vuelto a sus 37 años a la categoría de SuperSport 300. Allí estaba luchando contra pilotos mucho más jóvenes que él, a los que les doblaba la edad. Pero ha decidido poner punto y final a su carrera tras el fallecimiento de Berta: «Me retiro del mundo de las carreras para mandar un fuerte mensaje de protesta. Para que las reglas cambien para la salvaguardia de las vidas humanas».

‘Culpa’ al estilo de pilotaje de Márquez como causa de los accidentes. En los últimos cuatro meses han perdido la vida tres pilotos: Jason Dupasquier (19 años), Hugo Millán (14 años) y Dean Berta Viñales (15 años). Esto ha abierto un debate en torno a si los jóvenes pilotos deberían alcanzar estas velocidades.

Comunicado de Michael Fabrizio

«Mañana me niego a correr por respeto a la vida humana. Y me retiro. Es hora de decir basta. Hoy fui testigo de un mal día, la pérdida de un piloto de solo 15 años. Carreras así he visto muchas en esta categoría, y cada vez que terminaba una, soltaba un suspiro de alivio porque había quedado bien. Pero lamentablemente no siempre va bien y hoy pasó lo impredecible o tal vez lo que se sabía podría suceder.

Llevo más de 5 horas acostado en la cama de mi hotel mirando el techo, repensando los momentos hermosos que este deporte me ha regalado. Pero al volver después de 6 años, he visto este mundo cambiado.

Veo una indiferencia por parte de la Federación Internacional: desplegar a 42 niños en Yamaha Cup (afortunadamente, todo salió bien en 2021) y otros 42 en el Mundial de SuperSport 300. Demasiados, demasiados pilotos con poca o incluso muy poca experiencia, y esto no solo pasa en el Mundial, sino también en campeonatos nacionales, donde para hacer caja vale todo, hasta el último puesto disponible.

Valentino Rossi años atrás, cuando Márquez entró en MotoGP, fue criticado, diciendo que se quejaba por las maniobras de Márquez «incorrectas». Hay que darle la razón. Marc se ha convertido en un punto de referencia: estos jóvenes emulan sus hazañas, pasando demasiado tiempo, apoyándose en su oponente y arriesgando cada centímetro.

Agrego que me retiro del mundo de las carreras para mandar un fuerte mensaje de protesta. Para que las reglas cambien para la salvaguardia de las vidas humanas.

El problema está en Moto3, la Copa Talent y los campeonatos nacionales. Además de eso hay que revisar también las pistas que deben predecir mejores puntos de escape. Hemos visto el accidente de Valentino que se arriesgó a morir por una pista mal hecha. Hemos visto el Red Bull Ring, donde los pilotos caen y se quedan tirados en la trayectoria. Todo esto depende de la FIM que no desempeña un papel de salvaguardia hacia la vida, sino que simplemente prefiere el negocio.

Es hora de que intervenga la política de cada país. El primero que lanzó un fuerte mensaje fue Ayrton Senna, que dijo que algunos circuitos eran peligrosos, y sólo después de su muerte se intervino. Actualmente en la Fórmula 1 hay menos muertos, pero en el motociclismo últimamente hay una hecatombe».