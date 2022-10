Leo Messi 'traiciona' al barcelonismo con un polémico me gusta

Leo Messi ha armado un revuelo entre los barcelonistas en redes sociales después de su última acción. Lautaro Martínez subió un post celebrando el empate del Inter de Milán ante el Barça que deja a los de Xavi al borde de la eliminación. Fue un día duro para los seguidores azulgranas y, para colmo, el ahora jugador del PSG lo remató dando me gusta a la publicación del delantero del Inter.

Messi y Lautaro son amigos de la selección argentina y ambos se siguen en redes sociales, pero este like ha provocado el enfado del barcelonismo. «Corazón, personalidad, humildad. Forza Inter», escribió el delantero del Inter, autor de uno de los goles del partido. Se trata de una publicación típica que suelen subir los jugadores al terminar el partido, con la diferencia de que esta afectaba directamente al conjunta que dirige Xavi Hernández.

El miércoles fue un día difícil para los seguidores del Barça, que cumplieron con su deber y brindaron un caluroso recibimiento al equipo a su llegada al Camp Nou. Pero el equipo no cumplió con el suyo y se dejó dos puntos que le dejan contra las cuerdas en Champions. Justo cuando se habla del posible regreso del astro argentino al Barcelona, el delantero del PSG le da me gusta a la celebración del Inter. Ese like ha dolido y mucho al seguidor azulgrana.