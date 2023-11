Messi ofrece el Balón de Oro a su afición y promete muchos éxitos en el Inter Miami

Leo Messi se dio un baño de masas esta madrugada en la derrota del Inter Miami en el amistoso contra el New York City (1-2), en una noche histórica donde ofreció su octavo Balón de Oro a la afición del conjunto de Florida presente en el DRV PNK Stadium. El astro argentino prometió más éxitos y alegrías la próxima temporada después de haberse quedado muy lejos del objetivo de los playoffs este año.

«No tengo ninguna duda de que el año que viene va a ser mucho mejor. Necesitamos su apoyo, tenerles cerca, tenemos que hacerlo juntos», comentó el capitán nada más arrancar su discurso. Minutos antes del inicio del partido, las luces del DRV PNK Stadium se apagaron e iluminaron una pasarela dorada que llegaba hasta el centro del campo. Desde allí, Leo Messi se mostró muy cercano con los aficionados del equipo y con la ciudad que le ha acogido en estos últimos meses y les ofreció su octavo Balón de Oro.

«Para mí es muy hermoso compartir este Balón de Oro con vosotros, llevo poquito tiempo aquí pero parece que hace un montón que llegué. Quiero agradecérselo a toda la gente de Miami, por el trato, tanto yo como mi familia. Hemos recibido mucho cariño, nos hicieron sentir como en casa. Es una ciudad con muchísimos latinos», aseguró Messi a los presentes.

🗣️M E S S I 🗣️ pic.twitter.com/sQeXwFdUMO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023

El argentino puso además en valor lo conseguido esta temporada. «Llevamos poquito tiempo juntos pero ya conseguimos algo importante como fue el primer título para este club (la Leagues Cup). Es algo muy importante para lo que se viene el próximo año, para jugar un torneo importante (la Copa de Campeones de la Concacaf). No tenía dudas de cómo me iba a encontrar aquí», apuntó. Poco antes de que Messi cogiera el micrófono, fue el turno de los propietarios del conjunto con Jorge Mas al frente, uno de los grandes responsables de la llegada del 10 al sur de la Florida.

«A mi gente, a mi ciudad. Esta noche es una noche de celebración. Hace 122 días la familia Messi aterrizó en esta ciudad, a pocos metros de aquí, y comenzaron un capítulo de su nueva vida. Este club de fútbol fue creado con un sueño, el de traer a los mejores jugadores. Aquí tenéis al futbolista más grande de todos los tiempos. Nuestro capitán, nuestro número 10, Lionel Andrés Messi», ensalzó Mas para presentar a un Messi que aguardaba su turno en el túnel de vestuarios.

El estadio se tiñe de oro en honor a Messi

En ese momento fue la grada la que comenzó a vitorear a su estrella mientras su ídolo recorría la pasarela dorada con su octavo Balón de Oro en las manos. Al terminar todos los discursos, Messi elevó el trofeo al cielo de Fort Lauderdale entre fuegos artificiales mientras sonaba en megafonía el tema «Vivir mi vida» de Marc Anthony.

El amistoso ante el New York City tenía un objetivo deportivo para que, tras la cancelación de la gira asiática, sus jugadores pudieran seguir compitiendo un día más antes de viajar con sus selecciones. Pero también sirvió para convertir las instalaciones del Inter Miami en un homenaje a Messi por su recién conseguido Balón de Oro.

La fachada del estadio se pintó de negro y oro con una imagen gigante de Messi a un lado y sus ocho Balones de Oro al otro, cada uno de ellos con el año en el que fueron conquistados. Entre los aficionados se repartieron cartulinas doradas con un escudo del Inter Miami personalizado con dos cabras y no las dos garzas habituales. Ese detalle se debe a que «goat» («cabra» en inglés) también es una palabra formada por las iniciales de «Greatest of All Time» («el más grande de todos los tiempos»).

La camiseta rosa con la que los locales disputaron el amistoso llevó una escarapela con ese mismo logo creado en honor al galardón de su capitán, quien jugó además con unas botas doradas y con los balones de oro serigrafiados en ellas. Aunque la grada no se llenó completamente, sí se vivió una muy buena asistencia, con precios mucho más asequibles a los que se pidieron en los partidos oficiales de los primeros meses. Así, la entrada más barata era de 65 dólares (60,66 euros).

Este es el cierre definitivo y oficial a la temporada 2023 para el Inter Miami que unos días antes, el martes día 7 de noviembre, ya escenificaron los propios jugadores de manera informal con una cena en un conocido restaurante. A esa reunión acudieron también futbolistas que ya no son parte de la plantilla como el venezolano Josef Martínez.