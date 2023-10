Messi dedica su Balón de Oro a Maradona: «Esto va para ti, Diego»

Leo Messi hizo historia en París tras ganar su octavo Balón de Oro en la 65 edición del galardón que premia al mejor futbolista del año. El jugador del Inter Miami se impuso en la votación final a Erling Haaland y Kylian Mbappé. El ex del Barcelona tuvo unas bonitas palabras para Diego Armando Maradona en el día de su cumpleaños. También dejó claro tras recibir el Balón de Oro que espera seguir jugando al fútbol mucho tiempo.

«Buenas noches, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado a ganar este premio. Este premio viene de la mano de lo conseguido con Argentina, con Lautaro, con Julián… Es un regalo para toda la gente de Argentina. No me quiero olvidar de Haaland, de Mbappé», comenzó diciendo un Leo Messi visiblemente emocionado ante todos los asistentes al Teatro del Chatelet de París.

«No tengo duda de que en los próximos años se van a hacer con este premio. No tengo duda de que voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo. Tengo la suerte de haber disfrutado mucho en esta gala, el nivel no baja nunca», afirmó. Messi también quiso dar las gracias a toda la gente que ha estado con él a lo largo de su carrera.

«Quiero hacer una mención especial a toda la gente que me siguió durante toda mi carrera, por el deseo de que fuera campeón del mundo, recibí muchísimo cariño. Quiero compartir con mi familia, mi mujer y mis hijos, agradecerles por haberme acompañado toda mi carrera y por haber estado en los peores momentos. Sin ustedes no hubiese podido ser posible este recorrido durante muchísimos años», dijo Messi ante el aplauso de todos los asistentes.

Dedicatoria de Messi a Maradona

Leo Messi también quiso tener unas palabras bonitas para Diego Armando Maradona en el día del cumpleaños del astro argentino.»Por último quiero hacer la última mención a Maradona, que hoy sería su cumpleaños. Donde quiera que esté feliz cumpleaños, lo comparto contigo y con toda Argentina», opinó.

Sobre el octavo Balón de Oro, dejó claro que: «Todos son especiales. Los premios importantes eran los premios colectivos y de la mano vienen los individuales. Los del City tuvieron un grandísimo año». «Tuve la suerte de haber estado en el mejor equipo de la historia y eso hizo que todo sea más fácil. He tenido muchas derrotas duras, sobre todo con la selección argentina, pero nunca bajé los brazos y seguí peleando por mi deseo de ganar la Copa América y el Mundial», dijo.

Sobre su llegada al Inter Miami, afirmó que: «Sabía lo difícil que iba a ser este tiempo sin jugar, igual es el momento más difícil después de haberme ido de Europa. Estoy conociendo a Beckham y es una grandísima persona. Disfruto más del tiempo en Argentina, algo que antes nunca podía».

También habló sobre su posible retirada: «Me sorprendió mucho las ganas que tenía la gente de que yo sea campeón del mundo. Es muy lindo ver la sensación que generaba eso. Todavía no me acostumbro a las galas y eso, pero creo que con el último me siento mucho más suelto y tranquilo, disfrutándolo todo de otra manera. No sé si es mucho o poco lo que me queda, lo único que me queda es seguir disfrutando desde otro lado».