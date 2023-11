Messi cierra la puerta al Barcelona

Leo Messi, que ganó su octavo Balón de Oro el pasado lunes en París e hizo historia en el fútbol mundial, cerró la puerta a un posible regreso al Barcelona. El astro argentino, que ya volvió a su club en Miami, concedió una entrevista tras conquistar su octava maravilla donde habla sobre su futuro, su llegada a la MLS, el Barcelona, el PSG o el Mundial que ganó con Argentina en Qatar.

«Fue un golpe duro, no lo ocultaré, porque sabíamos que si empatábamos o perdíamos después de eso, nos iríamos a casa. Había mucha incertidumbre. Aunque estábamos confiados y seguros de nuestras fortalezas, este mal resultado generó dudas y nerviosismo», comienza afirmando Messi sobre la primera derrota de Argentina en el pasado Mundial.

«En los días previos al partido, los holandeses habían empezado a hacer declaraciones y a buscarnos un poco, sobre todo el entrenador y el jugador que compareció en la rueda de prensa el día antes del partido (Memphis Depay). Hubo algunas situaciones extrañas en el partido, con algunos jugadores comportándose de manera poco justa, sobre todo durante la tanda de penaltis. Después de aquel partido, la gente intentó hacer pasar a Argentina por los villanos, pero aquella noche pasaron muchas cosas… Cuando las cosas se ponen tensas, cada uno reacciona a su manera, pero la rivalidad tiene que acabar en el campo», confirmó Messi sobre el polémico y tenso duelo en el Mundial contra Holanda.

«Jugamos exactamente como queríamos. Pero ellos remontaron y empataron. Es una pena, porque aunque al final nos coronamos campeones del mundo, habríamos merecido serlo al final del tiempo reglamentario. Por mi cabeza pasaron mil cosas… Era mío, pero también de mi familia, de mis amigos y de toda la Argentina. Me dije a mí mismo: ‘Está bien, lo gané todo’», afirmaba Leo Messi sobre la final contra Francia en una entrevista concedida a L’Equipe y France Football.

«No se trata de estar por estar, sino de sentirme bien y poder aportar cosas al grupo. Sabiendo la edad que tendré entonces, me parece difícil, pero ya veremos cómo me siento físicamente», contaba el astro argentino sobre las posibilidades de disputar el próximo Mundial de Estados Unidos en 2026.

Pugna entre Messi y Cristiano

Leo Messi también tuvo palabras para su lucha durante tantos años contra Cristiano Ronaldo: «Fue una batalla muy buena a nivel deportivo. Nos alimentamos mutuamente de esta rivalidad, porque ambos somos grandes competidores. También siempre quiso ganarlo todo, todo el tiempo. Fue un momento muy agradable para ambos y para todos los que aman el fútbol. Creo que merecemos mucho crédito por haber podido permanecer en la cima durante tanto tiempo. Es extremadamente difícil mantenerse en la cima durante diez o quince años. Fue un gran momento y creo que sigue siendo un gran recuerdo para todos los que nos siguieron».

Leo Messi también auguró «una muy buena batalla en los próximos años, con jugadores como Haaland, Mbappé, Vinicius o Lamine Yamal, que todavía es muy joven, pero que ya juega en el Barcelona y es decisivo», por el Balón de Oro en el futuro

«Mi primera idea siempre fue volver a casa, poder volver a jugar en Barcelona y retirarme allí como siempre había soñado. Pero no fue posible», confirmó Leo Messi en L’Equipe.

«Fue una decisión que tomamos encantados, porque aquí nos sentimos bien. Disfrutamos más de la vida cotidiana que antes con mi familia. Podemos hacer muchas más cosas juntos, y puedo compartir con mi mujer y mis hijos momentos que antes me perdía», afirmó el argentino sobre la decisión de recalar en Miami.

Messi cierra la puerta al Barcelona

Leo Messi cerró la puerta a cualquier cesión a otro club, incluido el Barcelona, durante este tiempo de parón en la MLS: «No, para nada. Ahora que he dado un paso adelante al venir aquí a los Estados Unidos, no creo que vuelva nunca a jugar en Europa. Por supuesto que extrañaré jugar la Liga de Campeones o la Liga por el resto de mi vida, partidos con un sabor especial. Pero lo disfruté tanto como pude, así que no tengo ninguna frustración».

«Volver a Barcelona, donde están los amigos», culminó Messi en esta entrevista sobre qué hará con su futuro una vez cuelgue las botas y se retire del fútbol tras años más que exitosos en la cima de este deporte.