Messi y Cristiano sacan del paro a Jesé

Este jueves se vuelven a ver las caras Leo Messi y Cristiano Ronaldo en el partido entre el PSG y el Riyadh Season. El delantero portugués disputará su primer partido desde que aterrizó en territorio saudí para reforzar al All-Nassr. El encuentro contará con un narrador de lujo, Jesé Rodríguez. El ex del PSG y compañero de Cristiano en el Real Madrid comentará el duelo entre dos de los jugadores más grandes de la historia del fútbol.

El canario se encontraba jugando en el Ankaragücu turco, al que llegó libre el pasado verano tras finalizar su vinculación con Las Palmas, pero su estancia en Turquía concluyó hace una semana. Tras acordar su rescisión de contrato con el Ankaragücu, Jesé y su pareja, Aurah Ruíz, se han vuelto a España. El futbolista está buscando equipo en la Liga Santander pero de momento sólo ha sonado para reforzar el Elche.

Mientras resuelve su futuro, el ex madridista aprovechará su vuelta a España para comentar el partido entre su ex equipo, el PSG, y las estrellas de los de los dos mejores equipos de Arabia Saudí (Al-Hilal y Al-Nassr). Este encuentro servirá para ver a dos de los mejores de la historia frente a frente una vez más. La última vez que se enfrentaron fue en 2020, en la fase de grupos de la Champions League.

Aquel día la Juventus de Cristiano se impuso al Barcelona de Messi por 0-3 en el Camp Nou con un doblete del portugués desde el punto de penalti. Desde entonces no se han vuelto a cruzar sus caminos hasta ahora. Jesé Rodríguez comentará el choque entre los dos cracks que se podrá ver en Cuatro, en el que será el debut de Ronaldo en el futbol saudí. El ex de United, Juventus, Real Madrid y Sporting de Lisboa no ha podido jugar por la sanción de dos partidos que arrastraba de su última etapa en Old Trafford.