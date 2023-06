Mercado de fichajes 2023 en directo | Última hora de los fichajes del Real Madrid y Barcelona

El mercado de fichajes no para y desde OKDIARIO te contamos un día más todos los fichajes, rumores y contrataciones que se llevarán a cabo a lo largo de este sábado 10 de junio. El Real Madrid sigue teniendo a Harry Kane como principal objetivo pero este viernes ya anunció la llegada de Fran García, mientras el Barça centra sus esfuerzos en otros jugadores tras hacerse oficial el pasado miércoles el fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami.

El campeón de la Serie A busca entrenador tras la marcha de Luciano Spalletti. Luis Enrique era uno de los candidatos a ocupar su puesto en el banquillo pero según Tuttomercatoweb.com en el Nápoles han perdido la esperanza de fichar al técnico español. Todo apunta a que el ex seleccionador nacional no será entrenador del conjunto italiano.

Arabia Saudí ha venido con la chequera a Europa este verano para llevarse a algunos cracks. Tras llevarse a N’Golo Kanté o Karim Benzema, según Fabrizio Romano ahora estarían interesados en fichar a Joao Moutinho. El ex de los Wolves es agente libre y habría conversaciones entre Arabia Saudí y el futbolista.

Ya es oficial. El Celta ha anunciado la destitución de su entrenador Carlos Carvalhal tras una temporada en la que los gallegos sufrieron más de lo esperado y pelearon por la permanencia hasta la última jornada. La noticia era un secreto a voces y el club la acaba de anunciar este sábado.

Ojo al rumor del día. Según desvela el periodista Rudy Galetti, el Real Madrid está interesado en Sadio Mané. El conjunto blanco estaría sopesando la posibilidad de fichar al delantero este verano. Termina contrato este verano pero no entra en los planes de Tuchel y podría salir del Bayern por un precio de entre 25 y 30 milones

🚨💭 #RealMadrid are evaluating the situation of Sadio #Mane, as possible reinforcement in the summer transfer session. #RMCF ⚪️

📌 The 🇸🇳 left-winger has a contract with #BayernMunich expiring in 2025.

💰 The price tag set by the 🇩🇪 club is at around €25/30m. 🐓⚽️ pic.twitter.com/qiMsC5fxvG

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 9, 2023