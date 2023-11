El mensaje de Nadal para apoyar a Alcaraz en las ATP Finals

La disputa de las ATP Finals, que se celebran desde este domingo y hasta el 19 de noviembre en Turín, pondrán punto y final al periplo oficial en 2023 de un Carlos Alcaraz que si bien no está logrando enganchar sus mejores partidos en cuanto a juego y resultados en el tramo final de temporada, cerrará el curso con un sobresaliente. En la Copa de Maestros, en la que debuta, Alcaraz contará con el apoyo de Rafa Nadal, uno de sus grandes referentes, quien por sorpresa le envió un mensaje dejando claro dónde van sus ánimos para el torneo.

Alcaraz ha caído de manera prematura en sus tres últimos torneos y no se puede decir que esté contando con un rendimiento a la altura de lo esperado desde que cediera con Daniil Medvedev en semifinales del US Open. El bagaje del tenista murciano desde entonces son unas semifinales en el torneo ATP 500 de Pekín, donde no pudo con Jannik Sinner, y otras dos derrotas tempranas en el Masters 1000 de Shanghai, en octavos ante Dimitrov, y en el Masters 1000 de París-Bercy, en el que se despidió en su debut ante el ruso Safiullin.

El número dos del ranking ya está en Turín, donde prepara a conciencia junto con su equipo el debut en las ATP Finals, el torneo de maestros que cita a las ocho mejores raquetas del mundo, entre las que está Carlos Alcaraz desde hace más de un año, pero de cuyo torneo no pudo formar parte en 2022 por lesión. Desde allí, Alcaraz recibió un mensaje especial, de apoyo, ni más ni menos que de Rafa Nadal.

El contexto parte de una publicación compartida a través de las redes sociales, en concreto de Instagram, por parte de uno de los grandes torneos del calendario, el Masters 1000 de Cincinnati, junto con la ATP. La organización de este evento, a través de su community manager, hizo viral un vídeo de entrevista a Carlos Alcaraz en el que este reconoce que Nadal era su ídolo de la infancia.

«Quiero ser uno de los mejores tenistas de la historia. Estar en el mismo cuadro que la leyenda, Rafa. Él era mi héroe cuando era joven y empecé a jugar al tenis. Ver sus partidos, sus finales, levantar los mejores trofeos del mundo, sentía que, para mí, Rafa era mi héroe cuando crecía», explicaba Alcaraz, en un vídeo que se fue compartiendo hasta llegar a su protagonista, un Rafael Nadal que no dudó en contestar personalmente a su compatriota. «Abrazo grande y mucha suerte en Turín», escribió Nadal, quien apura sus últimas semanas de recuperación antes de reaparecer en el circuito ATP.

El camino de Alcaraz en las ATP Finals

Las ATP Finals ya tienen calendario y su especial cuadro ya ha sido designado. El último torneo del calendario ATP tiene una formación especial, ya que sólo lo disputan los ocho primeros jugadores del ranking y lo hacen en formato round-robin, divididos en dos grupos. El que lidera Carlos Alcaraz es el Grupo Rojo, en el que se enfrentará, en tres citas diferenciadas, a Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev. Por su parte, el Grupo Verde tiene como contendientes al serbio Novak Djokovic, junto con Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas y Holger Rune.