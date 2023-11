Alcaraz se medirá a Medvedev, Rublev y Zverev en su grupo de las ATP Finals

Las ATP Finals, el gran torneo que pone el colofón al curso en el calendario profesional, ya conoce los grupos de competición en los que se medirán los ocho mejores tenistas del mundo en el año 2023. La representación española, tras su ausencia por lesión hace doce meses, correrá a cargo de un Carlos Alcaraz que necesita reencontrarse y que lo hará en el Grupo Rojo, en el que se medirá a otras tres estrellas del torneo, como son Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev.

Agrupados en binomios, según su posición en el ranking ATP e imposibilitando que se enfrentaran entre ellos en la fase de grupos, en formato round-robin, de las ATP Finals, los tenistas ya conocen a sus rivales y se pudieron resolver así algunas dudas, entre ellas quiénes serían los rivales de Carlos Alcaraz en el torneo, en lo que respecta a la fase de grupos. El tenista español sabía que no podría enfrentarse a Novak Djokovic, pero la presencia de Zverev, Rublev y, sobre todo, Medvedev en su grupo le obligarán a estar alerta en todo momento.

Por su parte, Novak Djokovic partirá como gran favorito, tanto a la victoria final como en lo que respecta al Grupo Verde de competición, en el que compartirá protagonismo y partidos en Turín junto con Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas y Holger Rune, un grupo que por momento de forma podría complicar las cosas al principal candidato a llevarse el entorchado y asegurar el número uno del ranking ATP, algo que hará en cuanto gane un partido en el Pala Alpitour de Turín.

Alcaraz y su grupo trampa en las ATP Finals

Curiosamente, Carlos Alcaraz no cuenta con el head to head a favor con ninguno de los tres tenistas que le enfrentarán en el round-robin de las ATP Finals, si no que ha firmado, de una u otra manera, tablas con cada uno de ellos. Con Daniil Medvedev, posiblemente el otro favorito para acceder a semifinales, Alcaraz se ha medido cuatro veces, con dos victorias, las cosechadas en este 2023 en el Masters 1000 de Indian Wells y en Wimbledon, y dos derrotas, la primera, correspondiente a Wimbledon 2021, y la segunda y última, la más dolorosa, en semifinales del pasado US Open.

Por su parte, Carlos Alcaraz y Andrey Rublev nunca se han enfrentado en un partido oficial ATP, por lo que el debut de este duelo se dará en la Copa de Maestros de Turín, con mucho en juego. Por último, Alcaraz y Zverev tienen un 3-3 en el head to head, si bien los dos compromisos correspondientes a este año se han saldado con sendas palizas del tenista de El Palmar.

ATP Finals: fechas y formato

El formato de las ATP Finals, la Copa de Maestros en la que participan los ocho mejores tenistas del año, es distinto al del resto de torneos del calendario. La competición, que en 2023 se celebra del 12 al 19 de noviembre en el Pala Alpitour de Turín, está encuadrada en el formado round-robin, con dos grupos de cuatro tenistas en cada uno, midiendo a cada jugador con un miembro de su grupo para un total de tres partidos, en los que se suman primero las victorias y después los sets, juegos y puntos ganados, para establecer a los triunfadores.

Los dos primeros clasificados de los dos grupos de competición, el Grupo Rojo y el Grupo Verde, pasan directamente a las semifinales de las ATP Finals, en las que se medirán el primer clasificado de un grupo con el segundo del otro. La final, a la que llegan los dos mejores tenistas del torneo, se disputa el 19 de noviembre y decidirá al Maestro de 2023 en el tenis masculino.