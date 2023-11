El dardo de Djokovic a Nadal: «Yo siempre traté de ser coherente…»

Novak Djokovic y Rafa Nadal son los dos mejores tenistas de todos los tiempos, con permiso de Roger Federer, y su lucha, durante más de una década, ha marcado la actualidad deportiva durante varias ocasiones concretas en cada año. Sus intercambios de lado a lado de la red, en los últimos tiempos, han dado paso a una serie de declaraciones indirectas en las que ambos parecen buscarse, y Djokovic ha añadido un capítulo más al enviar un recado a Nadal.

De nuevo, el trasfondo está en la ambición de ambos jugadores y, en concreto, en una potencial hipocresía de Rafa Nadal a la hora de considerar sus objetivos, cuando ha hablado de forma pública. Eso es lo que parece deslizar Djokovic, a quien no le sentaron nada bien unas palabras recientes del manacorí, dejando caer que la frustración por no ganar era mayor en Novak que en él y en otros tenistas.

«Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien», comentó Nadal en referencia a los 24 Grand Slam conquistados por Novak Djokovic y a la forma de afrontar la competición por parte del serbio.

Pese a que Djokovic había asegurado días atrás que no iba a responder públicamente a estas palabras, si bien dejó claro que no le habían sentado nada bien, finalmente y tras conquistar el Masters 1000 de París-Bercy, intentó dejar con sutileza un mensaje, sin personalizar, pero que señala indirectamente a Rafa Nadal.

«Voy por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso. Y es por eso que no le gusto a la gente. No pretendí como algunas personas… decir que no es mi objetivo, y luego comportarme de manera diferente… Siempre traté de ser coherente con lo que creo», analizó Djokovic, en lo que se ha tomado desde varios frentes como una contestación, un recado más que contundente a Rafa Nadal después de aquello que dijo el tenista español y que tanto pareció molestar al flamante campeón del Masters 1000 de París-Bercy.

Nadal y Djokovic, juntos en 2024

Con personalidades diametralmente opuestas, tal y como se ha podido comprobar a lo largo de los años en el circuito ATP, Rafa Nadal y Novak Djokovic siempre han mantenido máximo respeto tanto dentro como fuera de las pistas, aunque en el comienzo de su batalla tenística, las imitaciones de Djokovic pudieran haber cambiado este escenario.

Sin embargo, los duelos, históricos, entre Nadal y Djokovic y su favoritismo en todos los torneos les ha guiado a llevar de manera ejemplar una rivalidad que volverá al plano tenístico con la llegada del año 2024, en el que Rafa Nadal apunta a reaparecer tras su grave lesión en el tendón del psoas. En los próximos meses, por tanto, podríamos ver el reencuentro entre los dos titanes y quién sabe si el último capítulo de un duelo que ha pasado al intercambio de declaraciones hasta que ambos puedan cruzarse de nuevo con una pelota en juego.