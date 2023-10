Carlos Alcaraz confirma las mejores noticias sobre su estado físico y estará disponible para disputar el Masters 1000 de París-Bercy y también las ATP Finals, su gran objetivo de la última fase de la temporada, en la que también intentará arrebatar a Novak Djokovic el número uno del ranking ATP. Alcaraz está recuperado de las molestias que le apartaron del torneo de Basilea y jugará en París el último Masters 1000 de la temporada.

Se esperaba un comunicado para estos días y fue el propio Alcaraz el que, en la noche del miércoles, lo emitió a través de las redes sociales para informar a sus seguidores de que vuelve al circuito y lo hace a pleno rendimiento para el Masters 1000 de París-Bercy. «¡Tengo buenas noticias! Me siento cada día mejor y jugaré París-Bercy y estaré en Turín para las Finales ATP! ¡Emocionado por terminar el año en lo más alto!», comunicó Carlos en su cuenta de Twitter.

El sorteo del cuadro de París-Bercy es inminente y allí veremos a Carlos Alcaraz como segundo cabeza de serie del torneo, de categoría Masters 1000. Atrás queda ya una gira asiática en la que los resultados –semifinales en Pekín y octavos de final en Shanghai– no fueron los esperados, así como también la doble y leve dolencia en la fascia plantar del pie izquierdo y en la zona lumbar, que una vez recibido el descanso y tratamiento oportunos ya están recuperadas.

I have good news! 🙌🏻 I am feeling better every day and I will play Paris-Bercy and be in Turin for the ATP Finals! 😍 Excited to finish the year on a high! 💪🏻 pic.twitter.com/RC1pCzr237

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 25, 2023